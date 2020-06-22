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Galatasaray'ın olası kaybı: En az 32 milyon euro!

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.06.2020 10:55 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle verilen aradan şampiyonluk hedefiyle dönen ancak 2 maçta 1 puan toplayınca bu hedefinden çok uzağa düşen Galatasaray'ın gelir kaybı ise en az 32 milyon euro olacak.

Galatasaray'ın olası kaybı: En az 32 milyon euro!

Zorunlu pandemi arasından şampiyonluk hedefiyle dönen ancak 2 maçta 1 puan alarak zirvenin 8 puan gerisine düşen ve kalan 6 haftada şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray, büyük bir geliri de kaçırmak üzere...

Şu an 4. sırada bulunan Galatasaray, ligi de bu şekilde bitirmesi durumunda 21.3 milyon TL sıralama priminden mahrum kalacak. Geçen sezon ligdeki 20 galibiyet ve 9 beraberliği için 66.15 milyon TL gelir elde eden sarı kırmızılılar, bu sezon kalan 6 maçının tamamını kazanırsa yine aynı miktara ulaşabilecek.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda zarar daha da büyüyecek. Geçen sezon santra bile yapmadan 225.5 milyon TL'yi kasaına koyan Galatasaray'ın, lig ile beraber toplam kaybı ise euro cinsinden 32 milyon euro civarında olacak.

Bu kalemlere maç günü gelirleri, Şampiyonlar Ligi etkisi nedeniyle artan kombine satışları da eklenince zarar büyüyecek. (Sporx)

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