Galatasaray'ın peşinde olduğu Kamil Jozwiak, Championship yolunda!

Galatasaray’ın bir süredir ilgilendiği Kamil Jozwiak’tan haber var. Polonya Milli Takımı ile Uluslar Ligi’nde oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Jozwiak için bomba bir iddia ortaya atıldı.

"FİYAT ARTTIRDI"

Geçtiğimiz günlerde Lech Poznan’dan er ya da geç ayrılacağını belirten 22 yaşındaki kanat oyuncusu, açık açık gitmek için icazet istemişti. Bilindiği gibi sarı-kırmızılılar, Polonyalı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için 2 milyon Euro’luk transfer teklifi yaptı ancak bu rakam Lech Poznan tarafından kabul görmedi. Galatasaray, transferde beklemeye geçerken; üzücü haber İngiltere’den geldi.

Derby Telegraph’ın haberine göre; Derby’nin 3 milyon Euro’luk teklifini reddeden Polonya ekibinin, oyuncusu için 5 milyon Euro + bonus istediği ortaya çıktı. İngiltere’de forma giyemeye sıcak bakan 22 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray ve diğer takımlardan gelen teklifleri elinin tersiyle ittiği iddia edildi.

Kamil Jozwiak, Lech Poznan formasıyla toplamda 122 maça çıkarken; 17 gol, 15 asist kaydetti.

