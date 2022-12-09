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Galatasaray'ın peşinde olduğu ünlü futbolcu Giannelli Imbula Spor Toto 1. Lig'de!

09.12.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de olduğu gibi Spor Toto 1. Lig'de de transfer harekatı hız kazanırken, İstanbul ekibi Tuzlaspor'dan beklenmedik bir hamle geldi. Tuzlaspor daha önce Galatasaray'ın da peşinde olduğu birçok dev kulüpte forma giymiş olan yıldız bir ismi kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın peşinde olduğu ünlü futbolcu Giannelli Imbula Spor Toto 1. Lig'de!

Spor Toto 1. Lig'de de Süper Lig gibi transfer harekatı hız kazanmış durumda. 1. Lig'de 16 hafta geride kalırken, topladığı 16 puanla ligde 14. sırada bulunan Tuzlaspor'dan çok konuşulacak bir transfer hamlesi geldi.

İDMANLARA BAŞLADI!

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İstanbul temsilcisi, daha önce Marsilya, Porto, Stoke City, Lecce gibi dev kulüplerde forma giymiş ve son olarak Portekiz kulübü Portimonense'de forma giymesinin ardından bonservisi elinde olan Giannelli Imbula ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 30 yaşındaki Demokratik Kongolu orta sahanın takımla idmanlara başladığı bildirildi.

Kariyerindeki ilk sıçramayı Marsilya'da yapan Imbula, 2015 yılında 20 milyon euroya Porto'ya transfer olarak futbol piyasasından adından söz ettirmişti. Başarılı oyuncu, ardından İngiltere'nin yolunu tuttu.

GALATASARAY DA PEŞİNDEYDİ

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Şubat 2016'da ara transfer döneminde Stoke City'ye 25 milyon euro karşılığında transfer olan Imbula, Premier Lig'de 26 maça çıktı. Bir dönem adı Galatasaray'la da anılan 30 yaşındaki futbolcu, daha sonra Toulouse, Rayo Vallecano, Lecce ve Portimonense formaları giydi. Imbula'nın bonservisi temmuz ayından beri elinde bulunuyordu.

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