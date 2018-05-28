Galatasaray'ın Phil Foden ile ilgilendiği iddia edildi

Galatasaray için flaş transfer iddiası! Manchester City'nin 17 yaşındaki futbolcusu Phil Foden için Galatasaray ve West Ham'ın devreye girdiği iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Galatasaray ve West Ham, Manchester City'nin orta saha oyuncusu Phil Foden için nabız yokladı.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Haberde; West Ham United ve Galatasaray'ın ilgisine karşın Manchester City'nin Foden ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalamaya hazırlandığı ancak kiralık olarak transferine izin verebileceği belirtildi.

Manchester City ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan Phil Foden, bu sezon 5 maçta oynadı ve 1 asist yaptı.

(Sporx)





