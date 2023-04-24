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Galatasaray'ın puan kaybetmesi sonrası Uğur Dündar'dan paylaşım! "Fener geliyor Fener..."

24.04.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de sona yaklaşılırken şampiyonluk yarışı her hafta daha da heyecanlı bir hal almaya başladı. Ligin 31. haftasında lider Galatasaray sahasında ağırladığı Karagümrük ile 3-3 berabere kalırken, sahasında 2 puan bıraktı. Bu durum en yakın takipçisi Fenerbahçe için puan farkını kapatma fırsatı doğururken, İstanbulspor ile karşılaşacak olan Sarı-Lacivertliler'de Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan bir paylaşım geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın puan kaybetmesi sonrası Uğur Dündar'dan paylaşım! "Fener geliyor Fener..."

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalmasıyla zirve hesapları karışırken, 31. hafta mücadelesinde bu akşam 20.00'de İstanbulspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe için bu karşılaşmanın önemi daha da artmış durumda.

UĞUR DÜNDAR'DAN PAYLAŞIM

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Mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılarak Galatasaray ile olan farkı azaltmak isteyen Sarı-Lacivertliler'de maça saatler kala Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'dan bir paylaşım geldi.

"FENER GELİYOR FENER..."

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Dündar yaptığı paylaşımda "Fener geliyor Fener... Kapalı kapıların ardındaki oyunları bozarak, karanlıkları aydınlatarak Fener geliyor..." ifadelerini kullandı.

İŞTE O PAYLAŞIM...


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