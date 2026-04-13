Galatasaray'ın puan kaybı sonrası Tümer Metin'den çok konuşulacak şampiyonluk tahmini!

Futbol yorumcusu Tümer Metin, 1-1 sona eren Galatasaray-Kocaelispor maçının ardından NOW’da yaptığı değerlendirmelerde sarı-kırmızılı ekibin oyununu ve şampiyonluk yarışını yorumladı.

Galatasaray’ın iç saha performansını beklentilerin altında bulduğunu ifade eden Tümer Metin, son yıllardaki üretken oyun yapısından uzak bir görüntü izlendiğini söyledi.

"Üretkenlik açısından son üç senenin iç saha oyunundan çok uzak bir Galatasaray izledik. 7 puanlık bir avantajla ligin son haftalarına girdiğinde o kredi sana bir rahatlık getirmiş olabilir. Bunun takıma etki ettiğini düşünüyorum. Üzerine bir de Osimhen'in yokluğu ile oyun planın değişiyor. Icardi bugün oyuna giriyor, topa değmeden bitti maç" dedi.

"GALATASARAY'IN %51'İ YOK"

Osimhen’in etkisini çarpıcı bir şekilde ifade eden Metin, "Icardi'yi oynatsan dert, oynatmasan ayrı dert. Galatasaray'ın yüzde 51'i yok yani Osimhen yok. O dışarıdayken geri kalan her şey kısıtlı meziyetlere kalıyor. En önemlisi Galatasaray bu sene 2 tane 7 puanlık kredi kaybetti. Son haftalarda Galatasaray'da formda olarak bir Barış Alper'i sayabiliriz Uğurcan'a ek olarak" şeklinde konuştu.

"ŞANSLAR EŞİT"

Şampiyonluk yarışının yeniden dengelendiğini belirten Tümer Metin, hem Galatasaray hem de Fenerbahçe’nin şansının eşit seviyeye geldiğini ifade etti.

"Kartlar yeniden dağıtıldı. Dün akşam itibarıyla şampiyonluk Fenerbahçe'nin elinde diyemezdik. Şu anda Fenerbahçe'nin elinde de şampiyonluk var Galatasaray kadar. Fenerbahçe kalan 5 maçını kazanırsa şampiyon oluyor."

"DERBİ BELİRLEYİCİ OLACAK"

Sezonun kaderinin derbi maçlara bağlı olduğunu savunan Tümer Metin, kalan haftalarda sürpriz beklemediğini de belirtti.

"Bu hafta Galatasaray ve Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum, sürpriz beklemiyorum. Ben derbiyi kazananın şampiyon olacağını düşünüyorum. Derbiyi kazanan işi bitirir. Ayrıca Galatasaray'ın beraberlik kredisi de var. Fenerbahçe kazanmak zorunda. Fenerbahçe'nin başka şansı yok."