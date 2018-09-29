Porto'da Aboubakar şoku

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Porto'nun Tondela'yı 1-0 mağlup ettiği son lig maçında sakatlanarak oyundan çıkan Aboubakar'ın sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.
Sol diz ön çapraz ve iç yan bağlarında yırtık tespit edilen Kamerunlu golcünün ameliyat edileceği ve sahalardan en az 6 ay uzak kalmasının beklendiği ifade edildi.
Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Porto, 3 Ekim Çarşamba günü Galatasaray'ı Dragao Stadı'nda konuk edecek.
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