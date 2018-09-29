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Porto'da Aboubakar şoku

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 29.09.2018 19:52 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile hafta içi karşılaşacak Portekiz ekibi Porto'nun yıldız oyuncusu Vincent Aboubakar, sakatlığı nedeniyle sahalardan en az 6 ay uzak kalacak.

Porto'da Aboubakar şoku

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Porto'nun Tondela'yı 1-0 mağlup ettiği son lig maçında sakatlanarak oyundan çıkan Aboubakar'ın sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Sol diz ön çapraz ve iç yan bağlarında yırtık tespit edilen Kamerunlu golcünün ameliyat edileceği ve sahalardan en az 6 ay uzak kalmasının beklendiği ifade edildi.

Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Porto, 3 Ekim Çarşamba günü Galatasaray'ı Dragao Stadı'nda konuk edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray vincent aboubakar porto

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