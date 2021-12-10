Galatasaray’ın rakipleri belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi kuraları ne zaman? İşte son 16 turu maç tarihleri…

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakipleri, son 16 turu kura çekiminin ardından belli olacak. Ancak ilk etapta Şampiyonlar Ligi’nden 3. olarak gelen takımlar ile UEFA Avrupa Ligi’ni 2. olarak takımlar eşleşecek. Grubu lider tamamlayan 8 takımla, play-offtan çıkmayı başaran 8 takım, son 16 turunda eşleşecek.

KURA ÇEKİMİ 13 ARALIK’TA

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off kurası 13 Aralık 2021’de çekilecek. Grubunu 2. sırada bitiren takımlar seri başı olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren takımlarla eşleşecek.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi’ndeki 2.’ler, Play-Off'taki ilk mücadeleye kendi evlerinde çıkacak. İlk maçlar 17 Şubat 2022'de, rövanşlar 24 Şubat 2022'de oynanacak. Turu geçen takımlar, son 16'ya kalacak.

SON 16 TURU NE ZAMAN?

Galatasaray'ın da yer alacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları mart 2022’de oynanacak. İlk maçlar 10 Mart'ta, diğer maçlar da 17 Mart'ta tamamlanacak.

GALATASARAY’IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 8 takımla, Play-Off'tan çıkacak 8 takım, son 16 Turu'nda karşı karşıya gelecek. Kurada seri başı olacak olan liderler, rövanşa kendi evlerinde sahaya çıkacak.

Son 16 Turu'nda ilk maçlar 10 Mart 2022 yılında, rövanşlar 17 Mart 2022 yılında oynanacak. Bu turu geçen takımlar, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdıracak. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri 17 Şubat 2022 ve 24 Şubat 2022 yılında oynanacak maçların ardından netlik kazanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelebilecek takımlar:

Porto

RB Leipzig

Sheriff

Dortmund

Atalanta

Barcelona

Zenit

Sevilla

UEFA Avrupa Ligi'nden gelebilecek takımlar:

Rangers

Real Sociedad

Napoli

Olympiakos

Braga

Lazio

Real Betis

Dinamo Zagreb



