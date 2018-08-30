Galatasaray'ın rakipleri Lokomotiv Moskova, Schalke ve Porto'yu tanıyalım

Rusya’nın köklü takımlarından biri olan Lokomotiv Moskova, geçtiğimiz sezon Rusya’da tarihindeki 3. şampiyonluğa ulaşarak bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne direkt olarak grup aşamasından katılma şansı elde etti. Ağustos 2016’dan itibaren takımın teknik direktörlüğünü Yuri Semin yapmaktadır. Kulüp tarihinde Avrupa kupalarında en başarılı oldukları dönemler ise 1997-1998 ve 1998-1999 yıllarıdır. Lokomotiv Moskova bu iki sezonda eski adı Kupa Galipleri Kupası olan UEFA Avrupa Ligi’nde yarı finale kadar yükseldi. Bu sezon hareketli bir transfer dönemi geçiren Rusya ekibi Schalke’den Alman stoper Höwedes, PSG’den ön libero Krychowiak ve Krasnoda’dan santrafor Smolov ile kadrosunu güçlendirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'nin tek temsilcisi Galatasaray'ın gruplardaki rakipleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları çekildi. 32 takımın 8 gruba ayrıldığı kura çekiminde Galatasaray D Grubu'nda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 ile eşleşti.

Porto

28 Eylül 1893 yılında kurulan kulüp, Lizbon merkezli rakipleri Benfica ve Sporting CP ile birlikte Portekiz'de "Büyük üçlü” olarak bilinen üç takımdan bir tanesidir. Tanınmamış genç futbolcuları, yetenek avcılarının raporları ile ucuz fiyata kadrolarına katıp büyük takımlara çok büyük meblağlara satmasıyla ünlü olan Porto, maçlarını 50,431 kapasiteli Estadio do Dragao Stadyumu’nda oynamaktadır. Portekiz temsilcisi bu yaz transfer döneminde kadrosuna Newcastle’den Mbemba ve Sao Paulo’dan Militao’yu katarak kadrosuna genç oyuncuları takviye etmeyi tercih etti.

Schalke 04

FC Schalke 04, Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Gelsenkirchen’e bağlı Schalke yönetim biriminde kurulu bir Alman futbol kulübüdür. Alman kulübünün şu anda kullandığı 62.271 kapasiteli stadyumu 2001 yılında açılmıştır. Daha önce Gelsenkirchen Stadt ve Arena AufSchalke olarak anılan stadyum 2005 yılında Veltins firmasının sponsor olmasıyla Veltins-Arena adını almıştır. Alman ekibi Schalke 04 bu sezon transfer dönemini en hareketli geçiren ekiplerden biri oldu. Daha çok orta saha transferine ağırlık veren Schalke, Hannover 96’dan Salif Sane, Lille’den Mendyl, Bayern Münih’ten Sebastian Rudy, Real Madrid’den Omar Mascarell, Mainz’den Suat Serdar ve Hoffenheim’den Mark Uth ile kadrosunu güçlendirdi. Schalke'nin en dikkat çeken özelliği ise genç teknik direktörü Domenico Tedesco. Tedesco henüz bir teknik direktör için genç bir yaşta (32)...





