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Galatasaray'ın şampiyon olması halinde kasasına girecek para dudak uçuklattı! Bu sezon gelir rekoru kırıldı...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, bu akşam saat 19.00'da oynayacağı Kayserispor karşısında 1 puan alması halinde bile 25. şampiyonluğunu resmen ilan edecek. Türk futbol tarihine geçecek sarı-kırmızılılar, 5. yıldızı takan ilk takım olacak. Galatasaray'ın şampiyon olması durumunda kasasına girecek para da belli oldu.

Galatasaray'ın şampiyon olması halinde kasasına girecek para dudak uçuklattı! Bu sezon gelir rekoru kırıldı...
Emre Şen

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Kayserispor karşısında 1 puan alması halinde 25. şampiyonluğunu ilan ederek Türk futbol tarihinde bir ilke imza atacak.

5 MİLYAR TL'Yİ AŞACAK

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Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşmasının ardından elde edeceği gelir 5 Milyar TL'yi aşacak. Bu sezon elde ettiği tüm gelirlerin toplamı olan bu rakam Galatasaray'a büyük bir kasa rahatlığı sağlayacak.

"SON DÜDÜKLE BİRLİKTE GÖKYÜZÜNE BAKACAĞIZ"

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Teknik direktör Okan Buruk'un maç öncesi yaptığı duygusal konuşma, soyunma odasında tarihi bir hava yarattı.

"Bugün, milyonların beklediği, yılların hayalini gerçekleştirmek için çıkıyoruz. Bu forma size sadece bir kariyer değil, bir sorumluluk veriyor. Sizi seven, size güvenen, sizi dualarında taşıyan milyonlar var. Bugün onları mutlu etme günü. Bugün, çocuklarınıza 'Ben Galatasaray'a 5. yıldızı takan takımdaydım' deme şansı yakalayacağınız bir gün. Bugün mücadelemiz sadece puan için değil, tarihe geçmek için olacak.

Hiçbir maçı hafife almadık, hiçbir rakibi küçümsemedik. Ama bugün kendi gücümüzü herkese bir kez daha göstereceğiz. Sizin yüreğiniz, sizin karakteriniz, Galatasaray'ın asıl gücüdür. Hepiniz bu noktaya alın terinizle geldiniz. Şimdi o emeğin karşılığını alma zamanı.

Ben size güveniyorum. Bu takımı siz bu noktaya getirdiniz. Bu gece, yalnızca bir maç kazanmayacağız; bir destan yazacağız. Çıkın ve Galatasaraylı gibi oynayın. Bugün son düdükle birlikte hep birlikte gökyüzüne bakacağız. Orada artık beş yıldız parlayacak."

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Bellona Kayserispor Bellona Kayserispor

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