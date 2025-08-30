Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü ve tarihler belli oldu! İlk maç deplasmanda, devler İstanbul'a gelecekler...

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kura sonucu belli olmuştu.
Sarı-Kırmızılılar Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, E. Frankfurt, Bodo/Glimt, Monaco ve Union SG ile eşleşmişti.
Gerçekleştirilen kuranın ardından temsilcimizin fikstürü de açıklandı.
Buna göre Sarı-Kırmızılılar ilk olarak Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. 18 Eylül Perşembe günü oynanacak mücadele Frankfurt'un ev sahipliğinde oynanacak.
Temsilcimiz son karşılaşmasında ise İngiltere'de Premier Lig devi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
18 Eylül Perşembe: Frankfurt (D)
30 Eylül Salı: Liverpool
22 Ekim Çarşamba: Bodo/Glimt
5 Kasım Çarşamba: Ajax (D)
25 Kasım Salı: Union SG
9 Aralık Salı: Monaco (D)
21 Ocak Çarşamba: Atletico
28 Ocak Çarşamba: Man City (D)
