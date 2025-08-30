SPOR

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü ve tarihler belli oldu! İlk maç deplasmanda, devler İstanbul'a gelecekler...

Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi maç fikstürü belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 18 Eylül Perşembe günü Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-Kırmızılı taraftarları sevindiren haber ise Manchester City deplasmanının son hafta oynanacak olması oldu. İşte detaylar...

Devrim Karadağ

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan temsilcimiz Galatasaray'ın rakipleri geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kura sonucu belli olmuştu.

Sarı-Kırmızılılar Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, E. Frankfurt, Bodo/Glimt, Monaco ve Union SG ile eşleşmişti.

Gerçekleştirilen kuranın ardından temsilcimizin fikstürü de açıklandı.

İLK SINAV ALMANYA'DA

Buna göre Sarı-Kırmızılılar ilk olarak Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. 18 Eylül Perşembe günü oynanacak mücadele Frankfurt'un ev sahipliğinde oynanacak.

SON MAÇ CITY DEPLASMANI

Temsilcimiz son karşılaşmasında ise İngiltere'de Premier Lig devi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE GALATASARAY'IN DEVLER LİGİ FİKSTÜRÜ

18 Eylül Perşembe: Frankfurt (D)

30 Eylül Salı: Liverpool

22 Ekim Çarşamba: Bodo/Glimt

5 Kasım Çarşamba: Ajax (D)

25 Kasım Salı: Union SG

9 Aralık Salı: Monaco (D)

21 Ocak Çarşamba: Atletico

28 Ocak Çarşamba: Man City (D)

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
