Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? İşte muhtemel rakipler

Villarreal'in Avrupa Ligi şampiyonu olmasının ardından Galatasaray'ın sezonu daha önce açma fırsatı ortaya çıktı. Bu gelişme ile sarı- kırmızılı takım lig elemelerine üçüncü tur yerine ikinci turdan başlayacak. Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? İşte Şampiyonlar Ligi 2. tur maç tarihleri...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç tarihi belli oldu mu?
Manchester United'ın Avrupa Ligi final maçında Villarreal'e kaybetmesinin ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne 3. değil 2. eleme turundan başlama durumu ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılılar için tarih belli oldu
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılmak için 3 eleme oynayacak. 2. ön eleme turunda ilk maçlar, 20-21 Temmuz tarihinde oynanacak.
İşte muhtemel rakipleri
-Celtic
-İskoça
-Sparta Prag
-Çek Cumhuriyeti
2. Ön elemede elenirse ne olacak?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda ederse Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu oynayacak.
3. ön eleme turunda elenir ne olur?
Sarı kırmızılı takım Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda da elenirse, Konferans Ligi play-off'larına kalacak.
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