Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? İşte muhtemel rakipler

Villarreal'in Avrupa Ligi şampiyonu olmasının ardından Galatasaray'ın sezonu daha önce açma fırsatı ortaya çıktı. Bu gelişme ile sarı- kırmızılı takım lig elemelerine üçüncü tur yerine ikinci turdan başlayacak. Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? İşte Şampiyonlar Ligi 2. tur maç tarihleri...