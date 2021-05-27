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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? İşte muhtemel rakipler

27.05.2021 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'nın en önemli spor kupaları arasında yer alan UEFA Avrupa Ligi final maçları tam gaz devam ediyor. Son olarak Villarreal ile Manchester United karşılaşmasının ardından Galatasaray'ın ön eleme turundaki durumu da merak konusu oldu. Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler olabilir? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Villarreal'in Avrupa Ligi şampiyonu olmasının ardından Galatasaray'ın sezonu daha önce açma fırsatı ortaya çıktı. Bu gelişme ile sarı- kırmızılı takım lig elemelerine üçüncü tur yerine ikinci turdan başlayacak. Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? İşte Şampiyonlar Ligi 2. tur maç tarihleri...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maç tarihi belli oldu mu?

Manchester United'ın Avrupa Ligi final maçında Villarreal'e kaybetmesinin ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne 3. değil 2. eleme turundan başlama durumu ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılılar için tarih belli oldu

Sarı-kırmızılılar için tarih belli oldu
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılmak için 3 eleme oynayacak. 2. ön eleme turunda ilk maçlar, 20-21 Temmuz tarihinde oynanacak.

İşte muhtemel rakipleri

İşte muhtemel rakipleri
-Celtic -İskoça -Sparta Prag -Çek Cumhuriyeti

2. Ön elemede elenirse ne olacak?

2. Ön elemede elenirse ne olacak?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda ederse Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu oynayacak.

3. ön eleme turunda elenir ne olur?

3. ön eleme turunda elenir ne olur?
Sarı kırmızılı takım Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda da elenirse, Konferans Ligi play-off'larına kalacak.
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UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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