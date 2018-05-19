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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.05.2018 21:55 | Son Güncelleme

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte Galatasaray'ı bekleyen dünya devleri...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

1 / 21

Barcelona

Barcelona
2 / 21

Bayern Münih

Bayern Münih
3 / 21

Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain
4 / 21

Manchester City

Manchester City
5 / 21

CSKA Moskova

CSKA Moskova
6 / 21

Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk
7 / 21

Club Brugge

Club Brugge
8 / 21

Juventus

Juventus
9 / 21

Porto

Porto
10 / 21

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund
11 / 21

Napoli

Napoli
12 / 21

Roma

Roma
13 / 21

Atletico Madrid

Atletico Madrid
14 / 21

Lokomotiv Moskova

Lokomotiv Moskova
15 / 21

Hoffenheim

Hoffenheim
16 / 21

Liverpool

Liverpool
17 / 21

Manchester United

Manchester United
18 / 21

Real Madrid

Real Madrid
19 / 21

Schalke 04

Schalke 04
20 / 21

Tottenham

Tottenham
21 / 21

Valencia

Valencia
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Galatasaray Şampiyonlar Ligi

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