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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor (Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2018/19)

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.08.2018 17:50 | Son Güncelleme

Kuralar çekiliyor ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor. Son dakika bilgisine göre, Monaco'da başlayan kura çekimi sonrası Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli olacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılan Galatasaray'ı zorlu rakipler bekliyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor (Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2018/19)

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor! Bu sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım olan Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Monaco'da gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri netleşecek.

İşte kura çekimi sonrası oluşan gruplar;

A GRUBU: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco

B GRUBU: Barcelona, Tottenham, PSV

C GRUBU: PSG, Napoli, Liverpool

D GRUBU: Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke

E GRUBU: Bayern Münih, Benfica, Ajax

F GRUBU: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lyon

G GRUBU: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova

H GRUBU: Juventus, Manchester United, Valencia

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ TORBALAR

Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılan Galatasaray, kendisiyle aynı torbada yer alan takımlarla eşleşemedi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri, 1., 2. ve 3. torba takımları arasından seçildi.

1. TORBA

Real Madrid (İspanya)

Atletico Madrid (İspanya)

Barcelona (İspanya)

Bayern Münih (Almanya)

Manchester City (İngiltere)

Juventus (İtalya)

PSG (Fransa)

Lokomotiv Moskova (Rusya)

2. TORBA

Borussia Dortmund (Almanya)

Porto (Portekiz)

Manchester United (İngiltere)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Benfica (Portekiz)

Napoli (İtalya)

Tottenham Hotspur (İngiltere)

Roma (İtalya)

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3. TORBA

Liverpool (İngiltere)

Schalke (Almanya)

Lyon (Fransa)

Monaco (Fransa)

Ajax (İngiltere)

CSKA Moskva (Rusya)

PSV Eindhoven (Hollanda)

Valencia

4. TORBA

Viktoria Plzeň (Çekya)

Club Brugge (Belçika)

Galatasaray (Türkiye)

Young Boys (İsviçre)

Inter (İtalya)

Hoffenheim (Almanya)

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK HAFTA MAÇLARI 18-19 EYLÜL'DE

"Devler Ligi"nde grup maçları 18-19 Eylül'de başlayıp 11-12 Aralık'ta sona erecek.

Son üç sezon İspanya ekibi Real Madrid'in mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran'da Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.

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saat 19:00 da çekiliyor kuralar iyimisiniz?
Cekilmeden nasil belli oluyor
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