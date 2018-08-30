Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor (Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2018/19)

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı yaşanıyor! Bu sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım olan Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor. Monaco'da gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri netleşecek.
İşte kura çekimi sonrası oluşan gruplar;
A GRUBU: Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Monaco
B GRUBU: Barcelona, Tottenham, PSV
C GRUBU: PSG, Napoli, Liverpool
D GRUBU: Lokomotiv Moskova, Porto, Schalke
E GRUBU: Bayern Münih, Benfica, Ajax
F GRUBU: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Lyon
G GRUBU: Real Madrid, Roma, CSKA Moskova
H GRUBU: Juventus, Manchester United, Valencia
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ TORBALAR
Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılan Galatasaray, kendisiyle aynı torbada yer alan takımlarla eşleşemedi. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri, 1., 2. ve 3. torba takımları arasından seçildi.
1. TORBA
Real Madrid (İspanya)
Atletico Madrid (İspanya)
Barcelona (İspanya)
Bayern Münih (Almanya)
Manchester City (İngiltere)
Juventus (İtalya)
PSG (Fransa)
Lokomotiv Moskova (Rusya)
2. TORBA
Borussia Dortmund (Almanya)
Porto (Portekiz)
Manchester United (İngiltere)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
Benfica (Portekiz)
Napoli (İtalya)
Tottenham Hotspur (İngiltere)
Roma (İtalya)
3. TORBA
Liverpool (İngiltere)
Schalke (Almanya)
Lyon (Fransa)
Monaco (Fransa)
Ajax (İngiltere)
CSKA Moskva (Rusya)
PSV Eindhoven (Hollanda)
Valencia
4. TORBA
Viktoria Plzeň (Çekya)
Club Brugge (Belçika)
Galatasaray (Türkiye)
Young Boys (İsviçre)
Inter (İtalya)
Hoffenheim (Almanya)
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