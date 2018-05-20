Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Selçuk Şahin potu damga vurdu.
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından çok özel görüntüler!
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Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu’nu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, kutlamaları Türk Telekom Stadyumu’nda yaptı.
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Saatler 19.05’i gösterdiğinde başlayan kutlamalarda Gripin, Berkay ve Aleyna Tilki sahne aldı.
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Özellikle Aleyna Tilki’nin ‘Sen olsan bari’ şarkısı sırasında, tribünler Bafetimbi Gomis’e sevgi gösterisinde bulundu.
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Fransız golcü de koridordan çıkarak taraftarları selamladı. Aleyna Tilki’nin konserinin ardından bütün takım sahaya kurulan platformda kısa bir süre kalıp tribünlere eşlik etti.
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İftar nedeniyle programa verilen kısa aranın ardından kutlamalar devam ederken, futbolcular tek tek sahneye çağrıldı.
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İlk olarak kaptan Selçuk İnan anons edilirken, diğer takım arkadaşları forma numaralarına göre çağrıldı.
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Futbolcuların ardından sıra teknik ekibe geldi. Kaleci antrenörü Taffarel, Brezilya’da olduğu için kutlamalara katılamazken, Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin’in ardından Teknik Direktör Fatih Terim anons edildi.
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Terim’in anons edilmesiyle birlikte Türk Telekom Stadyumu’nda yer yerinden oynadı.
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‘Mekanın sahibi’ olarak anons edilen Terim, sahneye kızları Merve ve Buse’nin yanı sıra torunlarını da yanına alarak çıktı.
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Tecrübeli teknik adamın sahneye çıktığı sırada Şampiyonlar Ligi müziğinin çalması ise dikkatlerden kaçmadı.
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Teknik ekibin ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak sahneye davet edilirken, son olarak Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in ismi anons edildi.
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Mustafa Cengiz platforma yürürken, sarı-kırmızılı taraftarlar, Cengiz’e alkışlarla destek verirken, uzun süre tezahüratta bulundular.
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TFF yetkilileri kupayı sahneye getirirken, gerçekleşen görsel gösterilerin ardından kupa Selçuk İnan, Muslera ve Hakan Balta’nın ellerinde yükseldi. Futbolcuların isimlerini anons eden kişi, Selçuk İnan yerine Selçuk Şahin anonsu yapınca, tribünler tepki gösterdi.
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Kupanın kaldırılmasının ardından futbolcular, şampiyonluk kupasıyla birlikte tribünleri tek tek dolaştı.
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İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından çok özel görüntüler...
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı
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