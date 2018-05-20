Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına Selçuk Şahin potu damga vurdu.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından çok özel görüntüler!

1 / 75 Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu’nu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, kutlamaları Türk Telekom Stadyumu’nda yaptı.

2 / 75 Saatler 19.05’i gösterdiğinde başlayan kutlamalarda Gripin, Berkay ve Aleyna Tilki sahne aldı.

3 / 75 Özellikle Aleyna Tilki’nin ‘Sen olsan bari’ şarkısı sırasında, tribünler Bafetimbi Gomis’e sevgi gösterisinde bulundu.

4 / 75 Fransız golcü de koridordan çıkarak taraftarları selamladı. Aleyna Tilki’nin konserinin ardından bütün takım sahaya kurulan platformda kısa bir süre kalıp tribünlere eşlik etti.

5 / 75 İftar nedeniyle programa verilen kısa aranın ardından kutlamalar devam ederken, futbolcular tek tek sahneye çağrıldı.

6 / 75 İlk olarak kaptan Selçuk İnan anons edilirken, diğer takım arkadaşları forma numaralarına göre çağrıldı.

7 / 75 Futbolcuların ardından sıra teknik ekibe geldi. Kaleci antrenörü Taffarel, Brezilya’da olduğu için kutlamalara katılamazken, Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin’in ardından Teknik Direktör Fatih Terim anons edildi.

8 / 75 Terim’in anons edilmesiyle birlikte Türk Telekom Stadyumu’nda yer yerinden oynadı.

9 / 75 ‘Mekanın sahibi’ olarak anons edilen Terim, sahneye kızları Merve ve Buse’nin yanı sıra torunlarını da yanına alarak çıktı.

10 / 75 Tecrübeli teknik adamın sahneye çıktığı sırada Şampiyonlar Ligi müziğinin çalması ise dikkatlerden kaçmadı.

11 / 75 Teknik ekibin ardından Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak sahneye davet edilirken, son olarak Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’in ismi anons edildi.

12 / 75 Mustafa Cengiz platforma yürürken, sarı-kırmızılı taraftarlar, Cengiz’e alkışlarla destek verirken, uzun süre tezahüratta bulundular.

13 / 75 TFF yetkilileri kupayı sahneye getirirken, gerçekleşen görsel gösterilerin ardından kupa Selçuk İnan, Muslera ve Hakan Balta’nın ellerinde yükseldi. Futbolcuların isimlerini anons eden kişi, Selçuk İnan yerine Selçuk Şahin anonsu yapınca, tribünler tepki gösterdi.

14 / 75 Kupanın kaldırılmasının ardından futbolcular, şampiyonluk kupasıyla birlikte tribünleri tek tek dolaştı.

15 / 75 İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarından çok özel görüntüler...

16 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

17 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

18 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

19 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

20 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

21 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

22 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

23 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

24 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

25 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

26 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

27 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

28 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

29 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

30 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

31 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

32 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

33 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

34 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

35 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

36 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

37 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

38 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

39 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

40 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

41 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

42 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

43 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

44 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

45 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

46 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

47 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

48 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

49 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

50 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

51 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

52 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

53 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

54 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

55 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

56 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

57 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

58 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

59 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

60 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

61 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

62 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

63 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

64 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

65 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

66 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

67 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

68 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

69 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

70 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

71 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

72 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

73 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı

74 / 75 Galatasaray şampiyonluk kupasını aldı