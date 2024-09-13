Galatasaray'ın Sergio Oliveira transferi Mehmet Demirkol'un hedefinde yer aldı! "Ben böyle bir anlaşma görmedim"

Mehmet Demirkol, Rafine TV YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. Galatasaray yönetimi hakkında konuşan Demirkol, "bu anlaşmayı yapan kişi dünyanın hiçbir kulübünde yer alamaz" dedi.

"DÜNYANIN EN İYİ 3'ÜNCÜ, 4'ÜNCÜ SANTRFORUNU ALIYORSUN AMA..."

"Osimhen mesela, bence dünyanın en iyi 3. 4. santrforunu alıyorsun, Mbappe, Haaland ve Osimhen gelir. Kim var bilmiyorum başka. Ama sağ açığın, sol açığın yok. Sol bekin, sağ bekin yok. İçerideki oyuncuları değersizleştirme de var" dedi.

"HAYATIMDA BÖYLE BİR ANLAŞMA GÖRMEDİM"

"Sergio Oliveira'ya 5.8 milyon Euro gitsin diye para verdiler. Hayatımda böyle bir anlaşma görmedim. Böyle bir saçmalık olamaz. Bunu yaptığın anda, bu anlaşmayı yapanlar dünyanın hiçbir yerinde, kulüpte kalamaz."