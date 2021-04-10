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Galatasaray'ın sol bek hedefi Patrick van Aanholt

10.04.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile yakından ilgilendiği ve sözleşme teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın sol bek hedefi Patrick van Aanholt

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasını sürdürüyor. Sarı kırmızılı takımın transfer listesinde olduğu iddia edilen Patrick van Aanholt'a resmi teklif yapıldığı bildirildi.

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GALATASARAY'IN PATRİCK VAN AANHOLT TRANSFERİNDE SON DURUM

Sky Sports'un haberine göre Galatasaray, Crystal Palace ile sözleşmesinin son aylarına giren Patrick van Aanholt'a 3 yıllık teklifte bulundu. 30 yaşındaki Hollandalı sol bek oyuncusu bu sezon 20 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.

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PREMIER LİG KULÜPLERİ DEVREDE

Galatasaray, İngiliz basınında daha önce de yer alan haberlere göre Patrick van Aanholt transferinde atağa geçti. Sol bek takviyesi için Galatasaray'ın gündeminde bulunan Hollandalı futbolcu, yaz dönemi öncesi gözde isimler arasına girdi. Galatasaray'ın yanı sıra Premier Lig kulüplerinden oyuncuya ilgi olduğu ifade edildi.

PATRICK VAN AANHOLT KİMDİR?

30 yaşındaki Hollanda doğumlu sol bek oyuncusu Patrick van Aanholt, ülkesinde aldığı altyapı eğitiminin ardından Chelsea, Newcastle United, Leicester, Wigan, Vitesse, Sunderland ve Crystal Palace formaları giydi.

4 sezon önce 10,5 milyon Euro bonservis bedeliyle Crystal Palace kadrosuna katılan Patrick van Aanholt'un sözleşmesi Haziran ayında bitiyor. 12 kez Hollanda Milli Takımı forması giyen Patrick van Aanholt, kulüpler kariyerinde 374 maçta 33 gol ve 32 asist kaydetti.

(FUTBOL ARENA)


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