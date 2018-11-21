Süper Lig'de Rooney bombası!

Devre arasında forvet transferinin zorunlu olduğu Galatasaray’da isim bolluğu yaşanıyor... kimin transfer edileceğinden çok, kimin transfer edilebileceği ise gündem. Terim’in istediği oyunculara imza attırılması, özellikle maliyet açısından imkansız hale geldi.

Kiralık olacak ama kiralama bedeli ödenmeyecek.

Yarım sezon için ödenecek rakam 2 milyon euro’yu geçmeyecek

Genç olacak ama tecrübeli olacak.

30 üzerinde olabilir ama sakatlık sorunu olmayacak.

Galatasaray, Rooney'i kısa süreli maceraya davet etti

Bu 4 kritere uyan oyuncular arasında en ilgi çekici olanı ise Wayne Rooney... Galatasaray’ın, MLS Ligi’nin tatilde olduğu süreçte İngiliz futbolcuyu İstanbul’a davet ettiği iddia edildi. Bizzat Ronney ile görüşmek için Washington’a giden üst düzey bir Türk yetkilinin Rooney’ye, Avrupa Kupaları ile Türkiye’de kısa süreli bir maceraya davet ettiği belirtildi. Bu teklifi beklemeyen Rooney’in hiçbir cevap vermediği ama Los Angeles’a gittikten sonra Milan’a dönen Beckham gibi, Rooney’in de benzer bir maceraya atılabileceği belirtildi.

(Fotospor)

