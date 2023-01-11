Galatasaray'ın transfer listesi ortaya çıktı! 30'undan sonra hayatının imzasını atacak...

Fenerbahçe deplasmanında aldığı 3-0'lık galibiyet ile liderliğini sürdüren ve sarı - lacivertliler ile puan farkını 4'e yükselten Galatasaray'da moraller yüksek... Gelecek hafta oynanacak olan Atakaş Hatayspor maçına hazırlanan sarı - kırmızılılar, bir yandan da transfer için çalışmalarını sürdürüyor.

BURUK SOL BEK İSTEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yönetimle yaptığı görüşmede Patrick van Aanholt'un performansından memnun olmadığını iletmiş ve sol bek bölgesine takviye yapılması gerektiğini belirtmişti.

LİSTE BELLİ OLDU

Buruk'un bu istek sonrasında belirlediği isimler de ortaya çıktı.

Daha önce Başakşehir'de beraber çalıştığı ve şampiyonluk yaşadığı 32 yaşındaki Aziz Behich'i ilk sıraya yazan deneyimli çalıştırıcı, Sivasspor'dan 30 yaşındaki Uğur Çiftçi ve Antalyaspor'dan 34 yaşındaki Güray Vural'ı da alternatif olarak ekledi.

Sarı - kırmızılı formaya sıcak bakan 3 oyuncu ile yapılacak görüşmelerin ardından mali şartları daha uygun ve sorunsuz olan ismin kadroya katılacağı kaydedildi.

Öte yandan Aanholt'un ayrılmasını planlayan Galatasaray, bir bölgede yabancı kontenjanını açacak ve bu avantajı hücum hattı için kullanacak.

