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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Netfçi Bakü

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.08.2020 14:14 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Neftçi Bakü oldu. Müsabaka 17 Eylül'de Azerbaycan'da tek maç olarak oynanacak.

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Lig'i 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekilen kura sonucu sarı-kırmızılılar, Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile eşleşti. Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs pandemisi nedeniyle mücadele tek maç üzerinden 17 Eylül'de Bakü'de oynanacak.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
kalbimiz seninle 2 devlet bir millet gardaş azerbaycanın takımı Neftçi Bakü ez geç şu yunan takımını keh keh keh
Vardar ovası... Fetö den sonra şampiyon olamayan ezik takımın ezik taraftarı...
@emir.33 aç tavuk dolanıyor buralarda. Anca umut edersiniz başka da bir şey yapamazsınız.
yine avrupanın en güçlü takımlarından biri çıkmış. ne kadar kötü bir kura.
hayırlı olsun bu tur cepte
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