SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray’ın UEFA’da puanı kaç? Galatasaray grupta kaçıncı sırada?

Galatasaray’ın UEFA’da puanı kaç? Galatasaray grupta kaçıncı sırada?

04.11.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı bugün (4 Kasım 2021 Perşembe) gerçekleştirildi. Saat 20.45'te başlayan Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı Nef Stadyumu'nda oynandı. Maçın sona ermesinin ardından Galatasaray'ın UEFA'da puanının kaç olduğu ve grupta kaçıncı sırada yer aldığı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Galatasaray’ın UEFA’da puanı kaç? Galatasaray grupta kaçıncı sırada?

Sandro Scharer tarafından yönetilen Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı berabere sonuçlandı. Galatasaray golü 43. dakikada, Lokomotiv Moskova ise 72. dakikada buldu. Maçın 1-1 sonuçlanmasının ardından Galatasaray'ın grupta kaçıncı sırada yer aldığı merak konusu oldu. İşte detaylar...

GALATASARAY GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray 43. dakikada Sofiane Feghouli golü ile Lokomotiv Moskova karşısında 1-0 öne geçmişti. Ancak Lokomotiv Moskova, 72. dakikada François Kamano golü ile 1-1 eşitliği yakaladı. 4 maça çıkan ve hiç mağlubiyeti olmayan Galatasaray toplam 3 gol attı.

4 maça çıkan Galatasaray 2 maçtan galibiyet ile ayrıldı. Hiç mağlubiyeti olmayan Galatasaray, 8 puan ile ilk sırada yer alıyor. İşte Galatasaray puan durumu tablosu:

Galatasaray’ın UEFA’da puanı kaç? Galatasaray grupta kaçıncı sırada?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
PARTNER MasterChef Türkiye Pelin'in sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı MasterChef Türkiye Pelin'in sevgilisi ünlü şarkıcı çıktı
Böylesi az görülür! Tarihi istatistik...Böylesi az görülür! Tarihi istatistik...
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

Savaşın ayak sesleri! Gözdağı verdi: Planımız hazır

TFF'den Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına ilişkin açıklama

TFF'den Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçına ilişkin açıklama

Dev maça sürpriz hakem!

Dev maça sürpriz hakem!

Burak Elmas: Bedeli neyse karşılamaya hazırız

Burak Elmas: Bedeli neyse karşılamaya hazırız

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

Sergen Yalçın için istifa çağrıları

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Bugünlerin havasına uygun hem sportif hem de şık cap şapka modelleri

Deprem! Beklenen oldu

Deprem! Beklenen oldu

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

Beklenen oldu! Fenerbahçe'de isyan çıktı

Galatasaray'ın golüne ofsayt tepkisi!

Galatasaray'ın golüne ofsayt tepkisi!

Servetini döktü! Resmi açıklama geldi

Servetini döktü! Resmi açıklama geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.