Galatasaray’ın UEFA’da puanı kaç? Galatasaray grupta kaçıncı sırada?

Sandro Scharer tarafından yönetilen Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı berabere sonuçlandı. Galatasaray golü 43. dakikada, Lokomotiv Moskova ise 72. dakikada buldu. Maçın 1-1 sonuçlanmasının ardından Galatasaray'ın grupta kaçıncı sırada yer aldığı merak konusu oldu. İşte detaylar...

GALATASARAY GRUPTA KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray 43. dakikada Sofiane Feghouli golü ile Lokomotiv Moskova karşısında 1-0 öne geçmişti. Ancak Lokomotiv Moskova, 72. dakikada François Kamano golü ile 1-1 eşitliği yakaladı. 4 maça çıkan ve hiç mağlubiyeti olmayan Galatasaray toplam 3 gol attı.

4 maça çıkan Galatasaray 2 maçtan galibiyet ile ayrıldı. Hiç mağlubiyeti olmayan Galatasaray, 8 puan ile ilk sırada yer alıyor. İşte Galatasaray puan durumu tablosu:



