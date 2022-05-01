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Galatasaray'ın yediği gol sonrası ortalık karıştı! ''Bu sattığı kaçıncı maç...''

01.05.2022 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da seçim tartışmalarının yanında Süper Lig'de oynanan maçlar da devam ediyor. Evinde Sivasspor'u ağırlayan sarı-kırmızılılarda ilk yarının sonlarına gelinirken yapılan hata sonrası top ağlarla buluştu. Galatasaraylı taraftarlar hatayı yapan Taylan Antalyalı'ya büyük tepki gösterdi.

Galatasaray'ın yediği gol sonrası ortalık karıştı! ''Bu sattığı kaçıncı maç...''
Taylan Antalyalı

Taylan Antalyalı

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in son 2 haftasında vedası kesinleşen Yeni Malatyaspor ve Altay'ı mağlup eden Galatasaray , 3'te 3 yapma hedefiyle bugün Sivasspor 'u konuk etti. Ligin ilk yarısında mağlup olduğu Yiğido'yu bu kez devirmek isteyen Sarı-Kırmızılı ekipte, teknik direktör Torrent yine tercihini tecrübeden yana kullanarak 3 puana ulaşmayı planlıyordu. İlk yarının sonuna 1-0 önde girmek üzere olan sarı-kırmızılılarda yapılan hata sonucu büyük şok yaşandı.

ORTA SAHADA TOPU KAYBETTİ

Takımlar tam soyunma odasına gitmeye hazırlanırken Taylan Antalyalı'dan basit bir top kaybı geldi. Bu top kaybının devamında Sivasspor golü bularak durumu 1-1'e getirdi. Golün ardından ise sosyal medya karıştı...

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Sivasspor Taylan Antalyalı
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