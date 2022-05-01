Galatasaray'ın yediği gol sonrası ortalık karıştı! ''Bu sattığı kaçıncı maç...''

Süper Lig'in son 2 haftasında vedası kesinleşen Yeni Malatyaspor ve Altay'ı mağlup eden Galatasaray , 3'te 3 yapma hedefiyle bugün Sivasspor 'u konuk etti. Ligin ilk yarısında mağlup olduğu Yiğido'yu bu kez devirmek isteyen Sarı-Kırmızılı ekipte, teknik direktör Torrent yine tercihini tecrübeden yana kullanarak 3 puana ulaşmayı planlıyordu. İlk yarının sonuna 1-0 önde girmek üzere olan sarı-kırmızılılarda yapılan hata sonucu büyük şok yaşandı.
Takımlar tam soyunma odasına gitmeye hazırlanırken Taylan Antalyalı'dan basit bir top kaybı geldi. Bu top kaybının devamında Sivasspor golü bularak durumu 1-1'e getirdi. Golün ardından ise sosyal medya karıştı...
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