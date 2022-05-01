Galatasaray'ın yediği gol sonrası ortalık karıştı! ''Bu sattığı kaçıncı maç...''

Süper Lig'in son 2 haftasında vedası kesinleşen Yeni Malatyaspor ve Altay'ı mağlup eden Galatasaray , 3'te 3 yapma hedefiyle bugün Sivasspor 'u konuk etti. Ligin ilk yarısında mağlup olduğu Yiğido'yu bu kez devirmek isteyen Sarı-Kırmızılı ekipte, teknik direktör Torrent yine tercihini tecrübeden yana kullanarak 3 puana ulaşmayı planlıyordu. İlk yarının sonuna 1-0 önde girmek üzere olan sarı-kırmızılılarda yapılan hata sonucu büyük şok yaşandı.

ORTA SAHADA TOPU KAYBETTİ

Takımlar tam soyunma odasına gitmeye hazırlanırken Taylan Antalyalı'dan basit bir top kaybı geldi. Bu top kaybının devamında Sivasspor golü bularak durumu 1-1'e getirdi. Golün ardından ise sosyal medya karıştı...



