Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas ve yönetimi mazbatasını aldı

Galatasaray Kulübü'nün 38. başkanı olan Burak Elmas ve 90. yönetim kurulu, Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen törenle mazbatalarını aldı. Törenin ardından sarı-kırmızılı kulüpte Burak Elmas dönemi resmen başladı.

"G.SARAY'I AYDINLIK BİR GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ"

Mazbata töreni sonrası kulüp televizyonununa açıklama yapan başkan Burak Elmas, "Bir sürü tebrik mesajı aldık. Bizi tebrik eden herkese geri dönmek fırsatı olmadı. Hepsine tek tek dönmek istiyoruz. Bütün Galatasaraylılara ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Uzun ve zorlu bir süreç başlıyor. Pazar günü planlarını yapmaya başladık. Artık resmen göreve başladık. Kıymetli katkılarıyla bizimle yarışan diğer aday ve ekiplerine tek tek teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yarış oldu. Ama seçim bitti. Artık kimse rakip değil. Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe taşımak için birlikte çalışacağız" dedi.

Ekibinin uzun süredir çok emek verdiğini vurgulayan Burak Elmas, "Eylül 2020'den beri çalışıyoruz. Hepsi çok emek verdi. Ekibimiz plan ve projeleri uygulamak için sabırsızız. Bir an önce işe koyulmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Mazbata töreninin ardından Galatasaray'da başkan Burak Elmas çarşamba günü Fatih Terim ile resmi sözleşme imzalayacak.

