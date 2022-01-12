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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent kimdir, nereli? Domenec Torrent hangi takımları çalıştırdı?

12.01.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile görüşmesinin ardından Galatasaray'dan ayrıldı. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü ile İspanyol Domenec Torrent oldu. Bir zamanlar Pep Guardiola ile çalışan Domenec Torrent 1962 doğumlu ve 82 maçta takım yönetti. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent kimdir, nereli? Domenec Torrent hangi takımları çalıştırdı?

Fatih Terim'in ayrılığından sonra boş kalan koltuğa Dominic Torrent oturacak. Başkan Elmas Torrent'in yardımcılarının Türk olabileceğini söyledi. Torrent hakkındaki araştırmalar hız kazandı. UEFA Pro Lisans sahibi olan Torrent 4-2-3-1 oyun sistemini tercih etti.

DOMENEC TORRENT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1962'de dünyaya gelen Torrent 60 yaşındadır. Katalan kulüpleri Unio Esportiva Olot ve Guixols'ta Futbol oynadıktan sonra 27 yaşında kramponlarını asıp antrenörlüğe başladı. Palamos CF, CF Palafrugell ve Girona FC kulüplerinde teknik direktörlük görevini üstlendi. Barcelona'nın 2008-2012 yılları arasındaki 13 kupalı muhteşem döneminde de Guardiola'nın yardımcılığını yaptı. Bayern Münih ve Manchester City zamanlarında da teknik kadrodaydı.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent kimdir, nereli? Domenec Torrent hangi takımları çalıştırdı?

2018'de Guardiola'nın ekibinden ayrılarak Manchester City'nin sahibi City Group'un bünyesinde yer alan ABD takımı New York City'nin başına geçti. Burada bir sezondan sonra bir yıl takım çalıştırmadı. 2020'nin temmuz ayında bu kez şansını Brezilya ekibi Flamengo'da denedi. Ancak burada da umduğunu bulamadı ve 4 ayın ardından görevden ayrıldı. Torrent 2020'nin kasım ayından beri takımda görev almıyor.

44 GALİBİYET, 29 MAĞLUBİYET

Torrent, Pep Guardiola ile 521 maça çıktı. 2007 yılında Guardiola'nın ekibine katılmadan evvel ve 2018 yılında ayrıldıktan sonra teknik direktörlük yaptı. Toplamda 86 maçta takım yönetti ve 44 galibiyet, 29 mağlubiyet aldı. Teknik direktör olarak çıktığı maçlarda 1,76 puan ortalaması yakaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
hiç bir başarısı olmayan bir teknikdirektör yeri ne Okan nı getirseydiniz keşke paralara yazık
MİLAN, FİORENTİNA, MİLLİ TAKIM, GALATASARAY antrenörünü kov, flumense, new york city hocasını al... TAM TÜRK İŞİ.
ne diyelim inşallah iyi olur

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