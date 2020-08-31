SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı

Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.08.2020 16:53 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan transfer ettiği yeni kalecisi Fatih Öztürk büyük bir olayla karşı karşıya geldi. İddiaya göre evli sevgilisi ile yakalanan Öztürk, gazeteciler ile kısa bir tartışma yaşadı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı

Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Fatih Öztürk, önceki gece İstanbul turundaydı. Sezon öncesi hazırlıklarına tam gaz devam eden Galatasaray'da forma giyen file bekçisi Fatih Öztürk, Bebek'teki Chilai isimli mekana sarışın bir kadınla gitti.Geç saatte mekandan çıkan futbolcu, sarışın kadınla birlikte Porsche marka lüks spor otomobiline bindi. Arka arkaya patlayan flaşlarla ikili neye uğradığını şaşırdı. Hemen yüzlerini gizlemeye çalışan ikili, güneşlikleri indirerek gizlenmeye çalıştı.

"HEMEN FOTOĞRAFLARI SİLİN" DİYEREK GAZETECİLERE SALDIRDI

Arabasından inerek muhabirlere saldıran kaleci, "Benim fotoğraflarımı çekemezsiniz, hemen onları silin" diyerek tehditler savurdu. Muhabirlerden olumsuz yanıt alan file bekçisini, mekanın güvenlik görevlileri sakinleştirdi.

galatasaray-in-yeni-transferi-fatih-ozturk-evli-13556014_4778_m

"BEN EVLİYİM, FOTOĞRAFLAR ÇIKARSA MAHVOLURUZ"

Sakinleştikten sonra gazetecilere fotoğrafların silinmesi gerektiğini belirten kaleci, "O fotoğraflar çıkarsa ben mahvolurum, kulübümle büyük sıkıntı yaşarım" dedi.Yaşanan gerilimle kalecinin yanına giden sarışın kadın, panikten ağlayarak olayın ne kadar büyük olduğunu ağzından kaçırdı: "Ben evliyim, boşanma davam var. Lütfen o fotoğrafları silin, yoksa biz mahvoluruz." Bu durum karşısında Öztürk, "Sen sus, çabuk arabaya bin" diyerek bağırdı.

"BAŞKALARI GİBİ MAKİNENİZİ Mİ KIRAYIM?"

Gazetecilerin neler olduğunu sorması üzerine açıklama yapmayan futbolcu, "Ne olduğunu söyleyemem, ama bunlar çıkarsa ben yanarım" dedi.Gazetecilere ne gerekiyorsa yapacağını ve fotoğrafların çıkmamasını isteyen Öztürk, "Rica ediyorum o fotoğrafları silin. Daha yeni imza attım, ben biterim. Ben böyle şeylere alışık değilim. Sizden güzelce rica ediyorum, ben de başkaları gibi makinenizi elinizden alıp kırayım mı? Böyle yapsam ne olacak, en fazla mahkemelik olurum, sonrada makinenizi satın alır size veririm" diyerek tehditler savurdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Esenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayakEsenyurt'ta yanlış anlaşılmaya esnaftan tekme tokat dayak
Galatasaray'da sakatlık şokuGalatasaray'da sakatlık şoku
F.Bahçe'nin konuğu SivassporF.Bahçe'nin konuğu Sivasspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
F.Bahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı
F.Bahçe'de ayrılık! İşte yeni takımı
Falcao'dan Galatasaray'a transfer
Falcao'dan Galatasaray'a transfer
İşte G.Saray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi
İşte G.Saray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi
Galatasaray'da flaş ayrılık! Fatih Terim şaşkın...
Galatasaray'da flaş ayrılık! Fatih Terim şaşkın...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
Galatasaray'da Fatih Terim krizi!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Radamel Falcao takımdan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Radamel Falcao takımdan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
İşte Emre Kılınç'ın Galatasaray'a maliyeti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
G.Saraylı futbolcu, evli sevgilisiyle yakalandı!
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Netfçi Bakü
İşte G.Saray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi
Galatasaray'da Emre Akbaba Fenerbahçe derbisinde yok
Galatasaray'da sakatlık şoku
Falcao, Juan Cuadrado'yu Galatasaray'a çağırdı
Falcao'dan Galatasaray'a transfer
Fenerbahçe'yi reddeden Fortounis, Galatasaray'a geliyor!
Fenerbahçe'yi reddetmişti Galatasaray alıyor!
Kaleci Okan Kocuk, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Galatasaray'da flaş ayrılık! Fatih Terim şaşkın...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.