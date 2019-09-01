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Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, İstanbul'a geldi

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.09.2019 20:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, İstanbul'a geldi. Falcao, "Tanrı'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel bir yeri ve bu formayı bana nasip etti" dedi.

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, İstanbul'a geldi.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Falcao, "Tanrı'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel bir yeri ve bu formayı bana nasip etti. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Şu an inanılmaz mutluyum" dedi.

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radamel falcao Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
kudurun kuşlar
Kuşlar dağılın
go home ulan :)))
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