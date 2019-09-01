Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao, İstanbul'a geldi.

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Falcao, "Tanrı'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel bir yeri ve bu formayı bana nasip etti. Emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Şu an inanılmaz mutluyum" dedi.

