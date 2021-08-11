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Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson, İstanbul’a geldi

11.08.2021 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın görüşmelere başladığını açıkladığı Danimarkalı defans oyuncusu Victor Nelsson İstanbul’a geldi.

Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson, İstanbul’a geldi

Defansa takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray yeni stoperini buldu. Sarı-kırmızılılar, Danimarka ekibi Kopenhag'da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu Victor Nelsson ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

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Danimarka'nın Kopenhag şehrinden uçağa binen genç futbolcu, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Nelsson'u Galatasaraylı yetkililer karşıladı. Victor Nelsson yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü Victor Nelsson
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