Galatasaray'ın yeni transferi Zaha'yı Drogba getirmiş! Bunu kimse bilmiyordu...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray transfer bombalarını ardı ardına patlatmaya devam ederken, son olarak Zaha transferiyle gündemi belirlemeyi başardı.

DROGBA ETKİSİ...

Sarı-Kırmızılılar'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin adeta elinden kaptığı Wilfried Zaha transferi taraftarı adeta mest ederken, bu transfere dair sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların KAP bildiriminde bulunduğu Fildişi Sahilli yıldız için Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan Drogba'nın büyük etkisi olduğu öğrenildi.

ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ

Bir dönem Galatasaray forması giyen Didier Drogba, vatandaşı Wilfried Zaha'nın Galatasaray'ı tercih etmesinde büyük rol oynadı. Fildişi Sahili'ni efsane ismi Drogba, Galatasaray'la ilgili olarak Zaha çok detaylı bilgiler verdi. Sarı-kırmızılı takımdaki taraftar desteğinden bahseden Drogba, Galatasaray'a imza atması halinde ikon oyunculardan biri olacağını dile getirdi.

Wilfired Zaha, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimalinin olması ve Drogba'nın anlattıklarından sonra sözleşmenin altına imza atmaya karar verdi.

