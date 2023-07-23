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Galatasaray'ın yeni transferi Zaha'yı Drogba getirmiş! Bunu kimse bilmiyordu...

23.07.2023 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın son olarak KAP bildirimi yaptığı, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Wilfried Zaha transferinde Didier Drogba'nın devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray transfer bombalarını ardı ardına patlatmaya devam ederken, son olarak Zaha transferiyle gündemi belirlemeyi başardı.

DROGBA ETKİSİ...

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Sarı-Kırmızılılar'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin adeta elinden kaptığı Wilfried Zaha transferi taraftarı adeta mest ederken, bu transfere dair sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Sarı kırmızılıların KAP bildiriminde bulunduğu Fildişi Sahilli yıldız için Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan Drogba'nın büyük etkisi olduğu öğrenildi.

ÖZEL OLARAK İLGİLENDİ

drogba-zaha

Bir dönem Galatasaray forması giyen Didier Drogba, vatandaşı Wilfried Zaha'nın Galatasaray'ı tercih etmesinde büyük rol oynadı. Fildişi Sahili'ni efsane ismi Drogba, Galatasaray'la ilgili olarak Zaha çok detaylı bilgiler verdi. Sarı-kırmızılı takımdaki taraftar desteğinden bahseden Drogba, Galatasaray'a imza atması halinde ikon oyunculardan biri olacağını dile getirdi.

Wilfired Zaha, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne gitme ihtimalinin olması ve Drogba'nın anlattıklarından sonra sözleşmenin altına imza atmaya karar verdi.

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