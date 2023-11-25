MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Galatasaray'ın yıldızı Icardi’nin paylaşımı gündem oldu! Bilekliğine yorum yağdı

Galatasaray'ın yıldızı Icardi’nin paylaşımı gündem oldu! Bilekliğine yorum yağdı

25.11.2023 11:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın ünlü futbolcusu Muro Icardi başarılı sporculuğunun yanında özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Instagram hesabında 11 milyonu aşkın takipçisi olan Icardi'nin son paylaşımı gündem oldu. Ünlü futbolcunun bilekliğindeki detaylara yorum yağdı.

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi Galatasaray ile anlaşmasının ardından eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla beraber İstanbul'da yaşamaya başladı. Sosyal medya hesabında aktif paylaşım yapan yıldız futbolcu son paylaşımındaki bileklik detaylarıyla dikkat çekti.

403903875_1503318530444610_4411615625538351517_n

Arabada poz veren Galatasaray'ın yıldız ismi Instagram hesabında paylaşım yaptı.

404907887_368469835738682_3044149017661447050_n

Galatasaray'da gösterdiği performansla şimdiden efsaneler arasına giren Icardi, arabada verdiği pozlarını peş peşe paylaştı.

403880933_1036446464348260_2054706798974653382_n (1)

Arjantinli Mauro Icardi'nin paylaşımındaki bileklik detayı dikkatlerden kaçmadı.

403880933_1036446464348260_2054706798974653382_n

Bileğindeki ay yıldızlı ve nazar boncuklu bilekliğe Icardi'nin takipçilerinden yorum yağdı.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanelik oldu! Acil ameliyata alındıHastanelik oldu! Acil ameliyata alındı
Evlilik aşkı öldürür mü? Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in cevabı!Evlilik aşkı öldürür mü? Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in cevabı!
Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı değişimiyle çok şaşırttı!Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı değişimiyle çok şaşırttı!
Anahtar Kelimeler:
Wanda Nara icardi sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
İndirim yarışında tuhaf görüntüler! Saça saça baş başa kavga ettiler

İndirim yarışında tuhaf görüntüler! Saça saça baş başa kavga ettiler

Yasa dışı bahis operasyonunda 52 gözaltı, 2’si futbolcu… Valizlerle para transferi…

Yasa dışı bahis operasyonunda 52 gözaltı, 2’si futbolcu… Valizlerle para transferi…

Türk futbolunda şike skandalına bir yenisi daha eklendi

Türk futbolunda şike skandalına bir yenisi daha eklendi

EFT ve FAST ücretleri için karar

EFT ve FAST ücretleri için karar

Ronaldo'dan fizik kurallarını zorlayan gol!

Ronaldo'dan fizik kurallarını zorlayan gol!

Milyonluk vurgun, haftalık 4 bin TL vermişler! Dikkat çeken 'kripto para' detayı

Milyonluk vurgun, haftalık 4 bin TL vermişler! Dikkat çeken 'kripto para' detayı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

1 şişe alkol içti! Yürümekte dahi zorlandı

1 şişe alkol içti! Yürümekte dahi zorlandı

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.