Galatasaray'ın yıldızı Icardi’nin paylaşımı gündem oldu! Bilekliğine yorum yağdı

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi Galatasaray ile anlaşmasının ardından eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla beraber İstanbul'da yaşamaya başladı. Sosyal medya hesabında aktif paylaşım yapan yıldız futbolcu son paylaşımındaki bileklik detaylarıyla dikkat çekti.
Arabada poz veren Galatasaray'ın yıldız ismi Instagram hesabında paylaşım yaptı.
Galatasaray'da gösterdiği performansla şimdiden efsaneler arasına giren Icardi, arabada verdiği pozlarını peş peşe paylaştı.
Arjantinli Mauro Icardi'nin paylaşımındaki bileklik detayı dikkatlerden kaçmadı.
Bileğindeki ay yıldızlı ve nazar boncuklu bilekliğe Icardi'nin takipçilerinden yorum yağdı.