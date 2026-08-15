Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ayrılığı kafasına koydu! Muslera ve Icardi detayı

Süper Lig'de yeni sezona puan kaybıyla başlayan Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılı ekibin kilit isimlerinden Lucas Torreira'nın takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

İSTANBUL'DA UĞRADIĞI SALDIRI BARDAĞI TAŞIRDI

Güney Amerikalı gazeteci Sebastian Giovanelli'nin haberine göre; Uruguaylı yıldız, ayrılık talebini menajerine ileterek başka bir ülkeye transfer olmak istediğini belirtti. 30 yaşındaki futbolcunun bu kararında, 12 Mayıs tarihinde İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde uğradığı fiziksel saldırının büyük rol oynadığı kaydedildi. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın serbest bırakılması ve ardından Torreira'nın şoförünü hedef alarak yeniden saldırgan tavırlar sergilemesi tecrübeli oyuncuyu oldukça rahatsız etti.

YÖNETİMDEN KORUMA TEKLİFİ

Yaşanan bu üzücü olayın ardından Galatasaraylı yöneticiler Maruf Güneş ve Abdullah Kavukcu'nun devreye girerek Torreira'ya iki özel koruma tahsis etmeyi teklif ettiği öğrenildi.

MUSLERA VE ICARDI'NİN AYRILIĞI DA ETKİLEDİ

Haziran ayında çıktığı tatilin ardından takıma dönen ve kalmaya karar veren başarılı orta sahanın, saha dışındaki huzursuzluğuna ek olarak takımdaki en yakın arkadaşları Fernando Muslera ve Mauro Icardi'nin ayrılığına da alışamadığı ifade edildi. Dostlarının gidişi sonrası yalnız kalan Torreira'nın artık İstanbul'da yaşamak istemediği öne sürüldü.

YÖNETİM VE TEKNİK HEYET İKNA İÇİN MASAYA OTURACAK

Sarı-kırmızılı kulübün teknik heyeti ve yönetimi, takımın en önemli dişlilerinden biri olan Uruguaylı yıldızı kaybetmek istemiyor. Galatasaray yönetiminin kısa süre içerisinde Torreira ile özel bir görüşme gerçekleştirerek tecrübeli oyuncuyu kararından vazgeçirmeye çalışacağı bildirildi.