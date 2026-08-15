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Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ayrılığı kafasına koydu! Muslera ve Icardi detayı

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, takımdan ayrılmak için menajerine talimat verdi. 30 yaşındaki futbolcunun İstanbul'da uğradığı fiziksel saldırı ve takımdaki yakın arkadaşlarının ayrılığı nedeniyle Türkiye'den ayrılmak istediği öne sürüldü.

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira ayrılığı kafasına koydu! Muslera ve Icardi detayı
Emre Şen
Lucas Torreira

Lucas Torreira

URU Uruguay
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de yeni sezona puan kaybıyla başlayan Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılı ekibin kilit isimlerinden Lucas Torreira'nın takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

İSTANBUL'DA UĞRADIĞI SALDIRI BARDAĞI TAŞIRDI

Galatasaray ın yıldızı Lucas Torreira ayrılığı kafasına koydu! Muslera ve Icardi detayı 1

Güney Amerikalı gazeteci Sebastian Giovanelli'nin haberine göre; Uruguaylı yıldız, ayrılık talebini menajerine ileterek başka bir ülkeye transfer olmak istediğini belirtti. 30 yaşındaki futbolcunun bu kararında, 12 Mayıs tarihinde İstanbul'daki bir alışveriş merkezinde uğradığı fiziksel saldırının büyük rol oynadığı kaydedildi. Saldırıyı gerçekleştiren şahsın serbest bırakılması ve ardından Torreira'nın şoförünü hedef alarak yeniden saldırgan tavırlar sergilemesi tecrübeli oyuncuyu oldukça rahatsız etti.

YÖNETİMDEN KORUMA TEKLİFİ

Yaşanan bu üzücü olayın ardından Galatasaraylı yöneticiler Maruf Güneş ve Abdullah Kavukcu'nun devreye girerek Torreira'ya iki özel koruma tahsis etmeyi teklif ettiği öğrenildi.

MUSLERA VE ICARDI'NİN AYRILIĞI DA ETKİLEDİ

Galatasaray ın yıldızı Lucas Torreira ayrılığı kafasına koydu! Muslera ve Icardi detayı 2

Haziran ayında çıktığı tatilin ardından takıma dönen ve kalmaya karar veren başarılı orta sahanın, saha dışındaki huzursuzluğuna ek olarak takımdaki en yakın arkadaşları Fernando Muslera ve Mauro Icardi'nin ayrılığına da alışamadığı ifade edildi. Dostlarının gidişi sonrası yalnız kalan Torreira'nın artık İstanbul'da yaşamak istemediği öne sürüldü.

YÖNETİM VE TEKNİK HEYET İKNA İÇİN MASAYA OTURACAK

Galatasaray ın yıldızı Lucas Torreira ayrılığı kafasına koydu! Muslera ve Icardi detayı 3

Sarı-kırmızılı kulübün teknik heyeti ve yönetimi, takımın en önemli dişlilerinden biri olan Uruguaylı yıldızı kaybetmek istemiyor. Galatasaray yönetiminin kısa süre içerisinde Torreira ile özel bir görüşme gerçekleştirerek tecrübeli oyuncuyu kararından vazgeçirmeye çalışacağı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Lucas Torreira galatasaray
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