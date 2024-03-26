Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'dan milli takım açıklaması! "Tereddüt etmem giderim"

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, geldiği günden bu yana bir türlü istenilen performansı sergilemezken, 37 maça çıkan Zaha 10 kez rakip fileleri sarsıp 5 de asist yapsa da beklentilerin çok yüksek olması nedeniyle taraftar nezdinde büyük bir aidiyet yaşayamadı.

MİLLİ TAKIMDAN UZAK KALDI

Bir süredir de Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan uzak kalan, son olarak yine Fildişi Sahili'nin kazandığı Afrika Uluslar Kupası'na da çağrılmayan Wilfried Zaha'nın milli takım düşüncesi merak ediliyordu. Deneyimli futbolcu, Fildişi Sahili Milli Takımı için gelen soruya cevap verdi.

"TEREDDÜT ETMEM GİDERİM"

Zaha, yeniden davet gelmesi durumunda milli takıma dönmeye yeşil ışık yaktı. Başarılı futbolcu, "Fildişi Sahili benim ülkem. Eğer milli takım için çağrılırsam, tereddüt etmeden giderim" dedi.





