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Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'dan milli takım açıklaması! "Tereddüt etmem giderim"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
26.03.2024 20:30
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Galatasaray'da beklentileri bir türlü karşılayamayan Wilfried Zaha, kendisine milli takım hakkında sorulan bir soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. İşte detaylar...

Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, geldiği günden bu yana bir türlü istenilen performansı sergilemezken, 37 maça çıkan Zaha 10 kez rakip fileleri sarsıp 5 de asist yapsa da beklentilerin çok yüksek olması nedeniyle taraftar nezdinde büyük bir aidiyet yaşayamadı.

MİLLİ TAKIMDAN UZAK KALDI

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Bir süredir de Fildişi Sahili Milli Takımı'ndan uzak kalan, son olarak yine Fildişi Sahili'nin kazandığı Afrika Uluslar Kupası'na da çağrılmayan Wilfried Zaha'nın milli takım düşüncesi merak ediliyordu. Deneyimli futbolcu, Fildişi Sahili Milli Takımı için gelen soruya cevap verdi.

"TEREDDÜT ETMEM GİDERİM"

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Zaha, yeniden davet gelmesi durumunda milli takıma dönmeye yeşil ışık yaktı. Başarılı futbolcu, "Fildişi Sahili benim ülkem. Eğer milli takım için çağrılırsam, tereddüt etmeden giderim" dedi.

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