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Galatasaray'ın yıldızından skandal sözler! Bu konuşma sansasyon yaratır! "Okan Hoca düşük profil, geldiğime pişmanım, beni rahat bıraksınlar..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.12.2024 09:03
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Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklentileri bir türlü karşılayamayan ve takımdan ayrılması beklenen isimlerden Hakim Ziyech'in Sarı-Kırmızılı takım ve Teknik Direktör Okan Buruk için skandal sözler sarf ettiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Galatasaray'ın yıldızından skandal sözler! Bu konuşma sansasyon yaratır! "Okan Hoca düşük profil, geldiğime pişmanım, beni rahat bıraksınlar..."
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen isimlerden Hakim Ziyech son olarak oynanan Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayınca tesislere dahi gelmemiş oyuncu ve kulüp arasındaki tüm köprüler atılmıştı.

Faslı futbolcunun ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, Ziyech'in kulübü ve teknik direktörü Okan Buruk için skandal cümleler sarf ettiği iddia edildi.

SKANDAL SÖZLER

z-i-y-e-c-h

Haluk Yürekli, Gökhan Dinç ile birlikte yaptığı Spor Gecesi programında Faslı futbolcunun takımda oynamak istemediğini aktarırken, bir arkadaşının Ziyech ile uçakta denk geldiğini ve aralarında geçen konuşmayı izleyicilere aktardı.

Ziyech'in, Yürekli'nin arkadaşı ile diyalogun da Galatasaray ve Okan Buruk hakkında sansasyon yaratacak ifadeler kullandığı öne sürüldü.

İŞTE O KONUŞMA...

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-'Niye oynamıyorsun?'

Hakim Ziyech: "Galatasaray benim için bitti. Oynamak istemiyorum, Ocak'ta gidiyorum."

-'Okan hoca?'

Hakim Ziyech: "Okan hoca kadar düşük profil bir hoca görmedim. "

-'Galatasaray şampiyon olur mu?'

Hakim Ziyech: "Çok da umrumda...Beni rahat bıraksınlar, ne oluyorsa olsun. Geldiğime zaten pişmanım."

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Süper Lig son dakika galatasaray hakim ziyech
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