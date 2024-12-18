Galatasaray'ın yıldızından skandal sözler! Bu konuşma sansasyon yaratır! "Okan Hoca düşük profil, geldiğime pişmanım, beni rahat bıraksınlar..."

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen isimlerden Hakim Ziyech son olarak oynanan Trabzonspor maçının kadrosuna alınmayınca tesislere dahi gelmemiş oyuncu ve kulüp arasındaki tüm köprüler atılmıştı.

Faslı futbolcunun ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, Ziyech'in kulübü ve teknik direktörü Okan Buruk için skandal cümleler sarf ettiği iddia edildi.

SKANDAL SÖZLER

Haluk Yürekli, Gökhan Dinç ile birlikte yaptığı Spor Gecesi programında Faslı futbolcunun takımda oynamak istemediğini aktarırken, bir arkadaşının Ziyech ile uçakta denk geldiğini ve aralarında geçen konuşmayı izleyicilere aktardı.

Ziyech'in, Yürekli'nin arkadaşı ile diyalogun da Galatasaray ve Okan Buruk hakkında sansasyon yaratacak ifadeler kullandığı öne sürüldü.

İŞTE O KONUŞMA...

-'Niye oynamıyorsun?'

Hakim Ziyech: "Galatasaray benim için bitti. Oynamak istemiyorum, Ocak'ta gidiyorum."

-'Okan hoca?'

Hakim Ziyech: "Okan hoca kadar düşük profil bir hoca görmedim. "

-'Galatasaray şampiyon olur mu?'

Hakim Ziyech: "Çok da umrumda...Beni rahat bıraksınlar, ne oluyorsa olsun. Geldiğime zaten pişmanım."