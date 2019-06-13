SPOR

Galatasaray, Instagram'da etkileşim rekoru kırdı

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.06.2019 21:52 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, sosyal medya platformu Instagram'da en çok etkileşim alan kulüpler sıralamasında 2. oldu.

Galatasaray, Instagram'da etkileşim rekoru kırdı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre spor ve finans araştırmaları şirketi Deportes Finanzas'ın dünya genelindeki futbol kulüplerini kapsayan araştırmasında Galatasaray, elde ettiği 22. şampiyonluğunun ardından Instagram'da 77,8 milyon etkileşim alarak yeni bir rekora imza attı.

Listenin başında 103 milyon etkileşim ile İspanyol ekibi Barcelona bulunurken, son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool 74,5 milyon ile üçüncü sırada yer aldı.

Galatasaray, 2018 yılında dört büyük sosyal medya platformu olan YouTube, Twitter, Instagram ve Facebook'ta, rakiplerini geride bırakarak Türkiye'nin sosyal medyada en çok etkileşim alan spor kulübü olmuştu.

Sarı-kırmızılı kulüp, 2013 yılında katıldığı Instagram'da geride bıraktığı 6 yılda 6,8 milyon takipçiye ulaştı.

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Galatasaray instagram

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Türkiyedir Galatasaray...
Boşuna demiyoruz Galatasaray Türkiyedir ve bir Dünya markasıdır...Düsünebiliyor musunuz, Real Madrid, Manu, City, Munih, Juve, Liverpool, Psg başta olmak uzere Barça haric tüm dünya kuluplerinden daha cok etkileşim almışız....bunun tek izahi var "BÜYÜKLÜK"
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