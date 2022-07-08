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Galatasaray istedi fakat o bakın kime gitti! Halil Akbunar'ın transferi resmen açıklandı

08.07.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen Göztepe'de transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir ayrılık yaşandı. İzmir ekibi 28 yaşındaki sağ kanat futbolcusu Halil Akbunar'ın Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı. Galatasaray'ın da listesinde olduğu bilinen Halil'in tercihi herkesi şaşırttı.

Galatasaray istedi fakat o bakın kime gitti! Halil Akbunar'ın transferi resmen açıklandı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşen Göztepe 'de transfer çalışmaları sürerken sürpriz bir ayrılık yaşandı. İzmir ekibi 28 yaşındaki sağ kanat futbolcusu Halil Akbunar'ın Westerlo'ya transfer olduğunu açıkladı.

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Resmi işlemleri bugün tamamlanan kaptanımız Halil Akbunar'ın transferi ve bonservis bedeli konusunda Belçika ekibi KVC Westerlo ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır.

Kaptan Halil'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz.

Göztepe'den Halil Akbunar'a mesaj

"Çünkü ayrılık da sevdaya dahil...

Tarihimizin önemli sporcularından biri olmayı başaran, şanlı formamızı gururla taşıyan ve başarıyla terleten, Göztepe'nin çocuğu kaptan Halil Akbunar'a teşekkür ediyoruz.

Unutma Kaptan! Burası senin yuvan hoşça kal..."


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Göztepe galatasaray
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