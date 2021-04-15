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Galatasaray, Joshua King için görüşmelere başladı

15.04.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle şampiyonluktan uzaklaşan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri kazandıran Cimbom, yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın kiralık olarak Everton forması giyen Joshua King'i kadrosuna katmak adına bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

Galatasaray, Joshua King için görüşmelere başladı

Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında oynanan kötü oyun ve alınan beraberliğin şoku yaşanıyor. Cimbom, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı. Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, hücum hattına flaş bir ismi eklemek istiyor.

Footballinsider24 internet sitesinin haberine göre; sarı-kırmızılı takım Everton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Joshua King ile görüşmelere başladı.

Sezon ortasında Bournemouth'tan kiralık olarak Everton'a gelen King, beklentileri karşılayamadı ve Everton, oyuncuyla sezon sonunda bir sözleşme imzalama imkanını kullanmayı düşünmüyor. Uzun vadeli bir sözleşme arayan King'in bu sebeple sarı-kırmızılı takıma sıcak baktığı gelen haberler arasında yer aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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