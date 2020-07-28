Galatasaray, Kaan Ayhan ile her konuda anlaştı

Süper Lig'de 6. tamamlanan sezonun ardından büyük bir yapılanma içerisine giren ve Ağustos ayının ilk bölümüne tüm transferleri yetiştirmeye çalışan sarı-kırmızılılarda en büyük hedeflerden biri Kaan Ayhan'ın transferi.
Fatih Terim'in milli takımdan da öğrencisi olan 25 yaşındaki futbolcunun transfer sürecinde çok önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray, hedefindeki isimlerden Kaan Ayhan ile her konuda anlaştı.
Devreye Fenerbahçe tarafından isimler girmesine rağmen “Tercihim Galatasaray” diyen milli futbolcuyu kadrosuna katmak için sarı-kırmızılıların sadece 3 günü var.
Şu an sıcak para sıkıntısı yaşayan Galatasaray Kaan Ayhan’ın bonservisini almak için 31 Temmuz’a kadar 2.5 milyon Euro Fortuna Düsseldorf’a yatırmak zorunda. Galatasaray yönetimi bir an önce bu parayı bir araya getirmeye çalışırken, tüm şartlar seferber ediliyor. Sarı-kırmızılılar 3 gün içerisinde ödeme yaptığı takdirde Kaan, aslan olacak.
25 yaşındaki oyuncu bu sezon forma giydiği 34 maçta 2 gol ve 3 asist kaydetti. (Ajansspor)
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