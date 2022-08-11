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Galatasaray Kadın Futbol Takımı, 4 oyuncuyla sözleşme imzaladı

11.08.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, 4 oyuncuyla sözleşme imzaladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kadın Futbol Takımı, yeni sezon öncesi 3 oyuncuyu kadrosuna katarken bir oyuncusuyla sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezon da sarı-kırmızılı formayı giyen stoper Milica Denda ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Sarı-kırmızılı ekip, kaleci Handan Kurğa, sol bek İlayda Civelek ve forvet Yağmur Uraz'la da birer yıllık anlaşma yaptı.

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