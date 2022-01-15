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Galatasaray kafilesi Hatay'a geldi

15.01.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray kafilesi Hatay'a geldi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Galatasaray, kente geldi.

Özel uçakla Hatay Havalimanı'na ulaşan sarı-kırmızılı kafileyi bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Galatasaray kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.

Yeni Hatay Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

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