Galatasaray kafilesi Trabzon'a geldi

Süper Lig'in 4. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.

İstanbul'dan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi bir grup taraftar karşıladı.

Kafilede yer alan teknik direktör Fatih Terim ve kaleci Muslera, taraftarlar arasındaki kız çocuğuyla yakından ilgilendi.

Taraftarlar, sarı- kırmızılı kafileye kampa gireceği otelin önünde de sevgi gösterisinde bulundu.



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