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Galatasaray kafilesi Trabzon'a geldi

11.09.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray kafilesi Trabzon'a geldi

Süper Lig'in 4. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray, Trabzon'a geldi.

İstanbul'dan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon Havalimanı'na gelen sarı-kırmızılı kafileyi bir grup taraftar karşıladı.

Kafilede yer alan teknik direktör Fatih Terim ve kaleci Muslera, taraftarlar arasındaki kız çocuğuyla yakından ilgilendi.

Taraftarlar, sarı- kırmızılı kafileye kampa gireceği otelin önünde de sevgi gösterisinde bulundu.

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