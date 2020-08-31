Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı iptal oldu

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile takımımız arasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda 5 Eylül Cumartesi günü oynanması planlanan hazırlık karşılaşması iptal edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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