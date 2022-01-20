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Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

20.01.2022 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray-Kasımpaşa maçı bu akşam oynanacak. Galatasaray, çıktığı son 10 maçta yalnızca 1 tanesinden galip ayrılmıştı. Peki Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Kasımpaşa maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Milyonlar Galatasaray-Kasımpaşa maçını bekliyor. Galatasaray-Kasımpaşa maçında muhtemel 11'ler belli oldu. Süper Lig'in 22. hafasında Kasımpaşa, Galatasaray'a konuk olacak. Yeni teknik direktör Domenec Torrent yönetimindeki Galatasaray'ın bu maçtan nasıl çıkacağı heyecanla bekleniyor.

GALATASARAY-KASIMPAÇA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Kasımpaşa maçı Nef Stadyumu'nda oynanacak. Maçı yöneten isim Tugay Kaan Numanoğlu olacak. 20 Ocak 2022 Perşembe akşamı 20.00'da başlayacak olan maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Düşme hattıyla arasında 6 puan fark kalan Galatasaray, Kasımpaşa maçında elinden geleni yapacak. Son 10 maçın yalnızca 1 tanesini kazanan sarı kırmızılılar 27 puanla 13. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise son 3 maçından 9 puan çıkardı ve 21 puan ile 17. sıraya yükseldi.

GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: İsmail, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Aytaç, Morutan, Cicaldau, Emre Kılınç, Halil, Kerem

KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Evren, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Ouannes, Varga, Umut Bozok

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kasımpaşa
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