Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray - Kasımpaşa maçı hangi kanalda?

Milyonlar Galatasaray-Kasımpaşa maçını bekliyor. Galatasaray-Kasımpaşa maçında muhtemel 11'ler belli oldu. Süper Lig'in 22. hafasında Kasımpaşa, Galatasaray'a konuk olacak. Yeni teknik direktör Domenec Torrent yönetimindeki Galatasaray'ın bu maçtan nasıl çıkacağı heyecanla bekleniyor.

GALATASARAY-KASIMPAÇA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Kasımpaşa maçı Nef Stadyumu'nda oynanacak. Maçı yöneten isim Tugay Kaan Numanoğlu olacak. 20 Ocak 2022 Perşembe akşamı 20.00'da başlayacak olan maç, beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Düşme hattıyla arasında 6 puan fark kalan Galatasaray, Kasımpaşa maçında elinden geleni yapacak. Son 10 maçın yalnızca 1 tanesini kazanan sarı kırmızılılar 27 puanla 13. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise son 3 maçından 9 puan çıkardı ve 21 puan ile 17. sıraya yükseldi.

GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: İsmail, Boey, Nelsson, Marcao, Ömer, Aytaç, Morutan, Cicaldau, Emre Kılınç, Halil, Kerem

KASIMPAŞA MUHTEMEL 11'LER

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Evren, Doğucan, Travnik, Hajradinovic, Ouannes, Varga, Umut Bozok

