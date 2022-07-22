Süper Lig'de yeni sezon öncesinde hazırlık çalışmalarını sürdürmeye devam eden Galatasaray, bu sezonki beşinci hazırlık maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak. Oynadığı dört hazırlık maçının sadece 1'ini kazanan ve 2 mağlubiyet 1 beraberlik alan Galatasaray, Kasımpaşa karşısında güzel bir futbol ortaya koymak istiyor. Peki, Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, yeni sezon öncesinde beşinci hazırlık maçına Kasımpaşa karşısında çıkacak. Galatasaray Kasımpaşa maçı 24 Temmuz Pazar günü saat 20.00'da başlayacak. Heyecan dolu mücadelenin Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

MAÇIN BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Galatasaray Kasımpaşa maçını canlı olarak statta izlemek isteyen futbolseverler için biletler satışa çıktı. Galatasaray Kasımpaşa maçında en pahalı bilet 500, en ucuz bilet 40 lira olarak belirlendi.



