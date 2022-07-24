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Galatasaray Kasımpaşa maçı şifresiz mi? Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda?

24.07.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile Kasımpaşa 24 Temmuz Pazar bugün karşı karşıya gelecek. Heyecanla beklenen maçın hangi kanalda, şifreli mi şifresiz mi olacağı merak konusu oldu. Peki Galatasaray Kasımpaşa maçı şifresiz mi? Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray Kasımpaşa maçı şifresiz mi? Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda?

Futbolseverler gözlerini Galatasaray Kasımpaşa maçına çevirdi. Galatasaray Kasımpaşa maçına saatler kala detaylar araştırılmaya başlandı. Nef Stadı'nda oynanacak maçta en pahalı bilet 500, en ucuz bilet 40 TL'dir. Peki Galatasaray Kasımpaşa maçı şifresiz mi? Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Galatasaray Kasımpaşa maçı bugün 20.00'da başlayacak. Maç, Nef Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray Kasımpaşa maçı şifresiz mi? Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda?

Futbolseverler maçı Spor Smart ekranlarından canlı olarak izleyecek.


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Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Galatasaray Kasımpaşa maçı hangi kanalda?
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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa galatasaray
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