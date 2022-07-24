Futbolseverler gözlerini Galatasaray Kasımpaşa maçına çevirdi. Galatasaray Kasımpaşa maçına saatler kala detaylar araştırılmaya başlandı. Nef Stadı'nda oynanacak maçta en pahalı bilet 500, en ucuz bilet 40 TL'dir. Peki Galatasaray Kasımpaşa maçı şifresiz mi? Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar...
Galatasaray Kasımpaşa maçı bugün 20.00'da başlayacak. Maç, Nef Stadı'nda oynanacak.
Futbolseverler maçı Spor Smart ekranlarından canlı olarak izleyecek.
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