SPOR

Galatasaray, Khabib Nurmagomedov'u Schalke 04 maçına davet edecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.10.2018 21:25 | Son Güncelleme

Galatasaray yönetimi, şu aralar dünyanın en çok konuşulan sporcularından olan Dağıstan asıllı Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov için atağa kalktı. Galatasaray, McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini koruyan Nurmagomedov'u Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Schalke 04 maçına davet edecek.

Galatasaray, Khabib Nurmagomedov'u Schalke 04 maçına davet edecek

Karma dövüş sanatları hafif siklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini koruyan Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, spor dünyasında en çok konuşulan isimlerin arasına girdi.

Rakibini İslam karşıtı söylemleri sonrasında nakavt eden Müslüman boksör, İslam dünyasında fenomen haline geldi. Galatasaray'a olan sempatisiyle de bilinen Nurmagomedov için sarı kırmızılı yönetim, çok konuşulacak bir hamle planladı.

Yönetim, Dağıstanlı sporcuyu 24 Ekim'de Schalke 04 ile Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına getirmek için harekete geçti.

Sarı kırmızılılar, Khabib'in 14 yaşındayken Galatasaray formasıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşarak yıldız sporcuyu tebrik etmişti. Mütevazı kimliğiyle bilinen sporcu, McGregor zaferi sonrasında sosyal medyada1 günde 4 milyon takipçi kazandı.

Maç öncesi 6 milyon İnstagram takipçisi olan Khabib, kısa sürede 10 milyon takipçiye ulaştı. Nurmagomedov'un zaferi dünya basınında da manşetlere taşındı.

(Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Khabib Nurmagomedov

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