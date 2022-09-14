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Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Konyaspor maçı biletler fiyatları!

14.09.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Konyaspor maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 7. haftasında Nef Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi birçok kişi maçın tarihi ile saatini ve canlı olarak ekrana geleceği kanalı öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. Merak edilen bir diğer konuda maçın bilet fiyatları oldu. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Konyaspor maçı biletler fiyatları...

Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Konyaspor maçı biletler fiyatları!

Galatasaray Konyaspor maçı için geri sayım devam ederken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Öte yandan maçın bilet fiyatları da karşılaşmayı Nef Stadyumu'nda izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri sahadan üstünlükle ayrılmak istiyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Konyaspor maçı biletler fiyatları ve detaylar haberimizde...

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?


Galatasaray Konyaspor maçı 16 Eylül 2022 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Taraftarın heyecanla beklediği Galatasaray Konyaspor maçı NEF Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?


Galatasaray Konyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray Konyaspor maçının bilet fiyatları şu şekilde:

  1. Kategori : ₺2.500,00

  2. Kategori : ₺2.250,00

  3. Kategori : ₺2.000,00

  4. Kategori : ₺1.900,00

  5. Kategori : ₺1.200,00

  6. Kategori : ₺850,00

  7. Kategori : ₺700,00

  8. Kategori : ₺600,00

  9. Kategori : ₺500,00

  10. Kategori : ₺400,00

  11. Kategori : ₺300,00

  12. Kategori : ₺180,00

  13. Kategori : ₺170,00

Misafir : ₺170,00

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