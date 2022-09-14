Galatasaray Konyaspor maçı için geri sayım devam ederken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Öte yandan maçın bilet fiyatları da karşılaşmayı Nef Stadyumu'nda izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri sahadan üstünlükle ayrılmak istiyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Konyaspor maçı biletler fiyatları ve detaylar haberimizde...

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

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Galatasaray Konyaspor maçı 16 Eylül 2022 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Taraftarın heyecanla beklediği Galatasaray Konyaspor maçı NEF Stadyumu'nda oynanacak.

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GALATASARAY KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

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Galatasaray Konyaspor maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray Konyaspor maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Kategori : ₺2.500,00 Kategori : ₺2.250,00 Kategori : ₺2.000,00 Kategori : ₺1.900,00 Kategori : ₺1.200,00 Kategori : ₺850,00 Kategori : ₺700,00 Kategori : ₺600,00 Kategori : ₺500,00 Kategori : ₺400,00 Kategori : ₺300,00 Kategori : ₺180,00 Kategori : ₺170,00

Misafir : ₺170,00

