Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Konyaspor muhtemel 11!

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik haftlara girilirken bugün de zirve yarışını yakından ilgilendirecek çok önemli 2 maç oynanacak. Galatasaray evinde Konyaspor'u ağırlarken Beşiktaş da Rizespor'a konuk olacak. Galatasaray, Konyaspor karşısında hata yapmak istemiyor ve 3 puanı alarak şampiyonluk yarışında kalmaya niyetli. Sarı kırmızlı takım evinde oynadığı son 4 maçta galip gelemedi. 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakaya hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Süper Lig'de 35 maç oynayan Galatasaray, 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 38. haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi. İttifak Holding Konyaspor ise yaptığı 35 maçın 10'unu kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 13'ünü de kaybetti. Yeşil-beyazlı ekip hanesine yazdırdığı 42 puanla haftaya averajla 11. sırada başladı.