Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Konyaspor muhtemel 11!

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik haftlara girilirken bugün de zirve yarışını yakından ilgilendirecek çok önemli 2 maç oynanacak. Galatasaray evinde Konyaspor'u ağırlarken Beşiktaş da Rizespor'a konuk olacak. Galatasaray, Konyaspor karşısında hata yapmak istemiyor ve 3 puanı alarak şampiyonluk yarışında kalmaya niyetli. Sarı kırmızlı takım evinde oynadığı son 4 maçta galip gelemedi. 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakaya hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Süper Lig'de 35 maç oynayan Galatasaray, 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 38. haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi. İttifak Holding Konyaspor ise yaptığı 35 maçın 10'unu kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 13'ünü de kaybetti. Yeşil-beyazlı ekip hanesine yazdırdığı 42 puanla haftaya averajla 11. sırada başladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı, İttifak Holding Konyaspor 4-3 kazandı.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin, İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda hazırlanan özel maskeyle antrenman yapan Radamel Falcao'nun durumuna ise teknik heyet karar verecek.
Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan ve Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu maç öncesi Galatasaray, 3 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Galatasaray, sahasında oynadığı son 4 lig maçında galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son 4 karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a mağlup oldu.
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