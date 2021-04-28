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Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Konyaspor muhtemel 11!

28.04.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 38. hafta heyecanı başladı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren 2 maç bugün oynanıyor. Bugün Saat 20:30'da başlayacak olan maçta Galatasaray Konyaspor'u konuk edecek. Maç öncesi dün Galatasaray'da 3 oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı. Galatasaray, lider Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer alıyor bu maçta mutlak kazanması gerekiyor. Peki, Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Konyaspor muhtemel 11!

Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Konyaspor muhtemel 11!

Süper Lig'de şampiyonluk düğümünün çözüleceği kritik haftlara girilirken bugün de zirve yarışını yakından ilgilendirecek çok önemli 2 maç oynanacak. Galatasaray evinde Konyaspor'u ağırlarken Beşiktaş da Rizespor'a konuk olacak. Galatasaray, Konyaspor karşısında hata yapmak istemiyor ve 3 puanı alarak şampiyonluk yarışında kalmaya niyetli. Sarı kırmızlı takım evinde oynadığı son 4 maçta galip gelemedi. 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakaya hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Süper Lig'de 35 maç oynayan Galatasaray, 21 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 69 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, 38. haftaya lider Beşiktaş'ın 6, ikinci Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada girdi. İttifak Holding Konyaspor ise yaptığı 35 maçın 10'unu kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 13'ünü de kaybetti. Yeşil-beyazlı ekip hanesine yazdırdığı 42 puanla haftaya averajla 11. sırada başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan maçı, İttifak Holding Konyaspor 4-3 kazandı.

Galatasaray Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray Konyaspor muhtemel 11!

YELDİN VE ONYUKURU MAÇTA YOK!

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Henry Onyekuru ve DeAndre Yedlin, İttifak Holding Konyaspor karşısında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda hazırlanan özel maskeyle antrenman yapan Radamel Falcao'nun durumuna ise teknik heyet karar verecek.

3 KİŞİNİN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan ve Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu maç öncesi Galatasaray, 3 futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

GALATASARAY KENDİ EVİNDE 4 MAÇTIR GALİBİYET ALAMADI

Galatasaray, sahasında oynadığı son 4 lig maçında galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son 4 karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük ve Trabzonspor ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor'a mağlup oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Konyaspor
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
11 de yoklar inşallah babel,emre akbaba ilk oyuna alacağı oyuncular olmaz.

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