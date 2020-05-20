Galatasaray koronavirüs sonuçlarını açıkladı

Galatasaray'da yapılan son koronavirüs testlerinin tamamının negatif çıktığı açıklandı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Futbol takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara bu sabah yapılan COVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır"



