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Galatasaray Kulübü 116 yaşında

01.10.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü, kuruluşunun 116. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Galatasaray Kulübü 116 yaşında

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Ali Sami Yen ve arkadaşlarının imkansızlıklar içindeki sonsuz çabaları ile 'Bir ekim günü bir edebiyat dersinde…' diye başlar bu şanlı tarihimiz. Bir ekim günü 'Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir.' sözleriyle yakılan ışık tam 116 yıldır yolumuzu aydınlatıyor." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın bugüne kadar başardıklarının bundan sonra başaracakları için teminat olduğu vurgulanan mesajda şunlar kaydedildi:

"Bu topraklardaki kurumsal zarafete sahip, büyük bir ilim ve irfan yuvasından doğan ve Türk olmayan takımları yenme anlayışı üzerine Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kurulan Galatasaray, kurulduğu günden bu yana başardıkları ile başaracaklarına teminat oluşturdu. Her geçen yıl başarılarına başarı ekleyen, her defasında çıtayı biraz daha yukarı taşıyan Galatasaray, güzel günlerin geleceğe ertelendiği anları şimdiki zamana taşıdı. Milyonlarca taraftarı, tarihe mal olmuş sporcuları, gecesini gündüze katmış cefakar yöneticileri ile zirveye yürüyen ve bu yürüyüşü hiç bitmeyecek olan Galatasaray bugün 116 yaşında. 'Bir ekim günü bir edebiyat dersinde…' diye başlayan ve sonsuza dek sürecek olan bir şanlı tarih… Galatasaray çok yaşa."

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Galatasaray Futbol Kulübü
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