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Galatasaray Kulübü Basketbol Şubesi'nde görev değişikliği

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.06.2020 18:41 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, basketbol şube sorumluluğuna Dorukhan Acar, İlber Aydemir ve Oytun Özer'in atandığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü Basketbol Şubesi'nde görev değişikliği

Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"19.06.2020 tarihi itibariyle Galatasaray Spor Kulübü Basketbol Şubesi sorumluluğuna Sn. Dorukhan Acar, Sn. İlber Aydemir ve Sn. Oytun Özer atanmıştır. Basketbol Şubemize bugüne kadar verdikleri emek ve hizmetlerinden dolayı Sn. Ömer Cansever, Sn. Mahmut Recevik ve Sn. Erol Özmandıracı’ya teşekkür ederiz."

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