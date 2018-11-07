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Galatasaray Kulübü, Fatih Terim ve Mustafa Cengiz tekrar PFDK'ya sevk edildi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.11.2018 17:21 | Son Güncelleme

Galatasaray'a ikinci PFDK şoku! Olaylı derbinin ardından PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim ve başkan Mustafa Cengiz, yeniden PFDK'lık oldu. Fatih Terim ve Mustafa Cengiz, sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray Kulübü, Fatih Terim ve Mustafa Cengiz tekrar PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği; Galatasaray Kulübü, başkan Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim'in yeniden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinde yayınlanan sportmenliğe aykırı açıklamalar, başkan Mustafa Cengiz resmi sitede yayınlanan ve medyada yapmış olduğu röportajındaki sportmenliğe aykırı açıklamalar, Fatih Terim ise medyada yapmış olduğu sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

İşte TFF'den konu ile ilgili yapılan açıklama;

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan ve 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu röportajındaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim mustafa cengiz pfdk

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
ee başarı kıskanılır fenerin küme düşüşünü nasıl kapatacaksınız
gsliler gaz ile çalisan saçma topluluklardir. fatih terimle sonsuza kadar aglarsiniz
federasyon da sanki sportmence davranıyor da millete ahkam kesiyor
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